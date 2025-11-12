Juhász Péter Pál bizalmasai is tudhattak a Szőlő utcai javítóintézetben a volt igazgató üzelmeiről

Arató Gergely;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;Juhász Péter Pál;

2025-11-12 15:40:00 CET

Ez a csoport ráadásul befolyást gyakorolhatott a többi dolgozóra is.

Még mindig a Budapesti Javítóintézet rendészeti vezetőjeként dolgozik az a személy, aki a korábbi igazgató, Juhász Péter Pál bizalmasának számított – derül ki abból a videóból, amelyet szerdán tett közzé a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke.

Az intézmény egyik korábbi nevelője Dobrev Klárának arról beszélt, hogy a többek között emberkereskedelemmel gyanúsított volt igazgató körül olyan kör alakult ki, amelynek tagjaiban megbízott. A volt nevelő – akinek arcát nem mutatták, és hangját is eltorzították – elmondta, hogy a rendészeti vezető „nagyon nagy cimborája volt a Péternek”. Úgy vélte, nehéz elképzelni, hogy a környezetében dolgozók ne tudtak volna Juhász Péter Pál tetteiről.

„Szerintem nem tudta volna úgy csinálni, hogy senki nem tud arról, akik hozzá közel álltak a munkahelyen. Biztos, hogy tudtak róla, hogyha nem is mindent, de valamilyen szinten biztosan”

– fogalmazott.

A felvételen megszólalt a DK frakcióvezető-helyettese is, aki nemrégiben járt az intézményben, és beszélt a jelenlegi igazgatóval, így több információt szerzett a belső viszonyokról. Arató Gergely elmondása szerint az igazgató közölte, hogy a működésben anomáliák voltak, és elismerte, hogy körülötte egy szűk kör alakult ki, amely különféle kedvezményeket élvezett. A helyszínen jelen lévő államtitkár és a fenntartó képviselő nem fogadta örömmel a kérdéseket, de az igazgató kijelentéseiből az derült ki, hogy ez a kör befolyást gyakorolt egyes dolgozókra, amit a többiek is érzékeltek.

Arató Gergely beszámolója szerint a fenntartó és a minisztérium képviselőitől többször érdeklődött arról, milyen belső vizsgálat zajlott, feltárták-e a rendszerszintű problémákat és a személyi felelősséget, de nem kapott egyértelmű választ. Úgy ítélte meg, hogy a belső vizsgálatot a rendőrségi nyomozás idejére felfüggesztették, amit elfogadhatatlannak tart, mert ez azt jelenti, hogy az intézmény nem néz szembe a saját problémáival.

A politikus szerint a vizsgálatnak folytatódnia kell, mivel a büntetőeljárás hosszabb folyamat. Arató Gergely hangsúlyozta, szükség van arra, hogy kiderüljön, tudtak-e a Juhász Péter Pál igazgatósága alatt vezető beosztásban dolgozó, ma is a Szőlő utcai intézményben pozíciót betöltő személyek a történtekről. Emiatt azonnali választ vár a fenntartótól és a Belügyminisztériumtól arra, mikor és milyen módon indítják el a belső vizsgálatot.



