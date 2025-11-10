Tömeges megbetegedések a veresegyházi iskolákban, vizsgálják az ételmérgezés lehetőségét is

iskolák;ételmérgezés;Veresegyház;tömeges megbetegedés;

2025-11-10 17:05:00 CET

Az alpolgármester szerint egy erős hányással és hasmenéssel járó vírus terjed.

Az elmúlt hétvégén számos jelzés érkezett önkormányzatukhoz, hogy iskoláinkban tömeges megbetegedések jelentkeztek, amelyek erős hányással és hasmenéssel járnak, többen szorulnak orvosi, illetve kórházi ellátásra. Felmerült annak a lehetősége, hogy iskoláinkban a pénteken felszolgált ebéd okozhatta a megbetegedést - tudatta közleményében a veresegyházi önkormányzat.

A Facebookon közzétett írásban azt közölték, egyeztettek a Kalória Kft. vezetőjével és azt a tájékoztatást kapták, hogy 3000 adag ételt szállítottak ki pénteken több településre is, és máshonnan ilyen jellegű visszajelzések nem érkeztek.

„Informálódtunk ma reggel az intézményeknél is, akik valóban sok hiányzót regisztráltak a mai napon, többek között az EGYMI-ben is, ahol pénteken tanításmentes munkanap volt és a gyerekek nem is fogyasztottak az ételből, ez is azt támasztja alá, hogy nem feltétlenül az étel okozta/okozza a megbetegedéseket”

- fogalmazott az önkormányzat.

Marik György alpolgármester - akiről a közlemény hangsúlyozza, hogy civilben háziorvos - szerint jelenleg terjed egy erős hányással és hasmenéssel járó vírus, ez jelentős számú megbetegedést okoz.

„Bár a gyermekeket ellátó orvosoktól a NÉBIH felé bejelentés nem érkezett, annak érdekében, hogy az ételmérgezés lehetőségét kizárhassuk, a szolgáltató a jogszabályi kötelezettségének eleget téve kérte az ételminták laboratóriumi vizsgálatát. A NÉBIH gödöllői munkatársai az ellenőrzést és a laborvizsgálatot soron kívül megkezdték, annak eredményéről azonnal tájékoztatjuk a lakosságot” - zárta közleményét az önkormányzat, majd mindenkinek jobbulást kívánt. Kommentben még hozzáfűzték, hogy minden bejelentést komolyan vesznek, és kiemelten fontos számukra a gyermekek biztonságos étkezése.