Bizalomromboló az adóprés

2025-11-13 07:30:00 CET

A bankok adójának duplázása meglepte a pénzintézeteket, csökkentést vártak. Az emelés nem csak a bankoknak lehet fájdalmas.

A derült égből villámcsapásként érkezett a kormány bejelentése, hogy a bankokra kivetett extraprofitadót megduplázza, ez csak az Erste Bank esetében 20 milliárd forintnyi extra befizetést jelent – mondta Jelasity Radován az Erste Bank elnök-vezérigazgatója a pénzintézet harmadik negyedéves eredményeit bemutató sajtótájékoztatón. Az Erstében – ahogy valószínűleg a más bankok is – ezekben a hetekben a következő évek üzleti tervein dolgoznak, a váratlan adóemelés átírja a terveiket. Az elmúlt években a bankokra kivetett adó egy részét rendre a számlatulajdonosokra, a cégekre és a lakosságra hárították a bankok. Kérdésünkre, hogy jövőre mire számíthatnak az ügyfelek, Jelasity Radován csak annyit mondott, hogy annyira friss a bejelentés – ők is csak a sajtóból értesültek róla -, hogy még nem tudják miként fogják ezt a terhet kigazdálkodni.

Az Erste éppenséggel a pénzintézetekre kivetett extraprofitadó csökkentésre számított - tette hozzá a bankvezér, hozzátéve, hogy bankadó címen eddig évi 8 milliárd forintot, extraprofitadóként pedig további 20 milliárdot fizettek. A magyar bankrendszer ugyan nyereséges, de a jövedelmezősége közel sem kiemelkedő más európia piacokkal összevetve – tette hozzá a bankár. Ugyanakkor az adók emelése, sőt az extraprofitadók léte nem segíti sem a magyar bankrendszer, sem az egész gazdaság versenyképességét – tette hozzá. Azok a pénzügyi szolgáltatók, akik nem magyar engedéllyel működnek, hanem más uniós országból határon átnyúló szolgáltatást nyújtanak, azoknak sem a bankadódót, sem az extraprofitadót, sem pedig tranzakciós illetéket nem kell fizetniük. Ezek a bankok sokkal kedvezőbb pozícióból indulnak a versenyben. Nemzetgazdasági szinten az ilyen adók nem segítik az új beruházások befektetések létrehozását.

Jelasity Radován szerint nemcsak az adóemelések gyors bejelentése volt meglepő, hanem annak indoklása is. A bankár kíváncsi arra, hogy a hiánycél növelésén túl milyen további magyarázatot ad a kormány az adóemelésre. Ráadásul egy ilyen jelentős adóemelés után mindenkinek újra kell gondolni, hogy mennyire stabilan lehet tervezni Magyarországon – fogalmazott a bankvezető.

Mint arról a Népszava is beszámolt, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azzal indokolta az extraprofitadó duplázását és a jövő évi költségvetés általános tartalékának zárolását, hogy csak így tudja a kormány mind idén, mind jövőre tartani a GDP 5 százalékára felemelt államháztartási hiánycélt, miközben a kiadási oldalon ömlenek ki választási osztogatás jegyében a százmilliárdok a költségvetésből. Orbán Viktor miniszterelnök az ATV-nek adott interjúban ezen felül még azzal is indokolta az adóemelést, hogy a közeli napokban jelentenek be a kis- és közepes vállalatok számára egy 80 milliárd forint keretösszegű adócsökkentést is.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a bank az első háromnegyed évben 113 milliárd forintos profitot termelt, ami szinte megegyezik a tavalyi eredménnyel. A bank hitállománya 5, a betétek állománya 10,5 százalékkal emelkedett. A vállalati hitelezés 4 százalékkal csökkent, ugyanakkor a kkv-nak nyújtott támogatott programok keretében nyújtott hitelek 130 százalékkal ugrottak.

A kamatstopot is hosszabbítják Az év végén lejáró kamatstopot meghosszabítja a kormány - jelentette be Facebook posztjában Orbán Viktor miniszterelnök. A 2022 óta létező, a legfeljebb 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre vonatkozó intézkedés mintegy 300 ezer családot érint. A bankok a számukra évente 60-70 milliárd forintos terhet jelentő és igazságtalannak tartott intézkedést az Alkotmánybíróságon is megtámadták, ám ez nem hatotta meg a a választásra készülő kormánypártokat.