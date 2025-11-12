Mészáros Lőrinc hivatalosan is megveheti az egyik legnagyobb szlovák építőipari céget

építőipar;felvásárlás;Szlovákia;Mészáros Lőrinc;

2025-11-12 16:32:00 CET

Tovább terjeszkedik a felcsúti dollármilliárdos.

A Szlovák Monopóliumellenes Hivatal (PMÚ) hivatalosan is engedélyezte, hogy Mészáros Lőrinc megvásárolja Szlovákia egyik legjelentősebb építőipari vállalatát – írja az mfor.hu egy október 10-én kelt határozatra hivatkozva.

A hivatal honlapján október 20-án közzétett döntése szerint a felcsúti üzletember érdekeltségébe tartozó Talentis nevű cég nemcsak a Doprastav a.s. többségi tulajdonát szerzi meg, hanem annak öt leányvállalatát is. A hatóság megállapította, hogy a felvásárlás horizontális jellegű, azonban a piaci helyzet, a földrajzi lefedettség és a meglévő verseny alapján nem jelent kockázatot a verseny torzulására.

A dokumentum szerint a Talentis Group Zrt. összesen hat vállalat felett szerez irányítást. Már augusztus közepén ismertté vált, hogy Mészáros Lőrinc céghálózata Szlovákiában terjeszkedik. Akkor jelentették be, hogy a Mészáros Csoporthoz tartozó Talentis Group Zrt. és leányvállalata, a Talentis International Infrastructure Investments Kft. részesedést vásárol az egyik vezető szlovák építőipari társaságban, a Doprastav a.s.-ben.

Augusztus 8-án Dušan Mráz, a Doprastav korábbi többségi tulajdonosa adásvételi szerződést írt alá, amely alapján a többségi részesedést a Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. szerezte meg. Mráz ugyanakkor megtartotta kisebbségi tulajdonrészét, és továbbra is az igazgatóság alelnökeként dolgozik.

Az augusztusi bejelentés idején közölték, hogy az ügylet a szükséges hatósági engedélyek megszerzésétől függ, és várhatóan 2025 októberének végéig zárul le. A Doprastav közlekedési infrastruktúra, hidak, alagutak és mélyépítési beruházások kivitelezésére szakosodott. A szlovákiai magyar Napunk hírportál információi szerint a cég 2024-ben 217 millió eurós árbevételt és közel 10 millió eurós nyereséget ért el.

A vállalat jelenleg az R2-es gyorsforgalmi út Krivány (Kriváň) és Vámosfalva (Mýtna) közötti szakaszát építi, valamint egy nagyobb konzorcium tagjaként pályázik a D1-es autópálya Nagyturány (Turany) és Gombás (Hubová) közti részének kivitelezésére. Ez a Pozsonyt Kassával összekötő D1-es autópálya utolsó, még el nem kezdett szakasza.

A Doprastav magyarországi leányvállalattal is rendelkezik: a Doprastav a.s. Magyarországi Fióktelepe 2024-ben 89,1 milliárd forintos forgalmat és 3,3 milliárd forintos nyereséget ért el. A szlovák cégnyilvántartásból júliusban az is kiderült, hogy Mészáros Lőrinc vállalatbirodalma egy újabb szlovák leányvállalattal bővült, a Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o.-val, ami megerősítette, hogy a terjeszkedés Szlovákiában zajlik.