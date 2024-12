Adagolt bankadó

A hitelezés növekedésétől tennék függővé, hogy az egyes bankoknak mennyivel csökkenhet a bankadója - ezt sugallta nyilatkozatában a gazdasági miniszter és a jegybank igazgatója is. Az intézkedéstől a vállalati hitelezés fokozódását várják. A pénzintézetek megkülönböztetése több jogszabályt is sérthet, köztük az EBRD-vel kötött megállapodást is.