Életfogytig tartó fegyházat kapott a tamási gyilkos, aki legkevesebb 17 késszúrással ölte meg gyermeke anyját

gyilkosság;Tamási;életfogytiglan;emberölés;családon belüli erőszak;fegyházbüntetés;

2025-11-12 18:18:00 CET

A gyilkos rettegésben tartotta a nőt, rendszeresen fenyegette és a saját sírját is megásatta vele.

Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki tavaly márciusban brutális kegyetlenséggel megölte gyermeke anyját Tamásiban. A gyilkos feltételesen sem bocsátható szabadlábra - közölte a TV2 Tények.

Az elkövető egy katonai tőrkéssel gyermekei szeme láttára, legkevesebb 17 szúrással ölte meg az áldozatot. A csatorna felidézi, hogy a gyilkos előtte is rettegésben tartotta az asszonyt: azt hitte, hogy a nő megcsalja, ezért többször is bántalmazta, megkötözve bezárta egy pincébe és rendszeresen a megölésével fenyegetőzött, még a saját sírját is megásatta vele. Emiatt a bíróság korábban négy év fegyházbüntetésre ítélte.

Azonban tavaly február 17-i szabadulása után nem sokkal megtámadta volt párját az otthonában és bestiális kegyetlenséggel végzett vele.

A férfi egy katonai tőrkést szerzett, azzal az asszony házához ment, a kerítésen át bemászott az udvarra. Ezt először észre véve a házban tartózkodók kihívták a rendőrséget, így egy ideig azt hitték, hogy elment, de amikor a nő szokásos reggeli teendői miatt kinyitotta ház bejárati ajtaját, a férfi rátámadt és a tőrrel legalább 17-szer megszúrta, aki ezt követően perceken belül elvérzett. Az asszony fia megpróbálta megfékezni a gyilkost, de nem járt sikerrel.

A rendőrök még a helyszínen elfogták a férfit. Emberölés miatt ítélte el a bíróság, s visszaesőként életfogytiglanra ítélte tíz év közügyektől eltiltással és a feltételes szabadlábra bocsátás kizárásával. A vádlott védője enyhítésért fellebbezett.