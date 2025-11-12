Hét férfit ítélt fegyházbüntetésre emberrablás miatt a bíróság Szegeden

emberrablás;Szeged;elsőfokú ítélet;

2025-11-12 16:00:00 CET

Az ítélet nem jogerős.

Hét férfit ítélt el első fokon a Szegedi Törvényszék szerdán, mert 2023 őszén fényes nappal, Szeged belvárosából elrabolták egy ismerősüket, majd arra kényszerítették, tegyen hamis vallomást az ügyben. A férfiakat társtettességben, erőszakkal, felfegyverkezve elkövetett emberrablás, csoportosan, fegyveresen, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, valamint hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság.

A törvényszék két férfit tíz év, hármat kilenc év fegyházbüntetéssel sújtott, egy vádlott öt év tíz hónap, egy pedig hét év fegyházbüntetést kapott. A vádlottak a szabadságvesztés kétharmadának letöltése után helyezhetők feltételes szabadságra.

A vádlottak - egymással testvéri, unokatestvéri kapcsolatban álló férfiak és egy barátjuk - valamint a későbbi sértett között több évre visszamenő, rossz viszony volt. Franciaországban és Magyarországon is büntetőeljárások folytak ellenük, el is ítélték őket, az ekkor megfizetett bűnügyi költségek, illetve egy közlekedési baleset miatt - az egyikük okozta baleset során maradandó fogyatékosságot szenvedett a sértett lánytestvére - vita alakult ki köztük.

A vádlottak közül többen 2023 szeptemberében szabadultak a franciaországi börtönből. A közösségi médiában ezt követően rendszeresé váltak a vádlottak és a sértett közti durva hangvételű üzengetések. Szeptember 15-én a vádlottak így többször is találkozókra hívták a sértettet, aki ezekre nem ment el, ezért a vádlottak viperával - teleszkópos acélbottal -, szamurájkarddal és gumilövedékes pisztollyal felszerelkezve megjelentek belvárosi otthonánál.

A csengetésükre szintén bozótvágó késsel lement a sértett, de amikor meglátta, milyen sokan vannak haragosai, menekülni próbált. Az egyik vádlott a gumilövedékes pisztollyal háromszor a sértett fejére lőtt, de a férfinak sikerült a karjait arca elé kapnia, így csak ott találták el a lövedékek. Egy másik vádlott karddal a vádlott felé sújtott, a fegyver a vállát érte. A sértett futva menekülni kezdte, mire a vádlottak felfegyverkezve az utcán üldözni kezdték, és egyikük közben még legalább kétszer rálőtt. Az utcán történtek jó részét térfigyelő kamerák rögzítették.

A sértettnek sikerült bemenekülnie egy étterembe, de később, miután hazaindult, a vádlottak egy járműbe kényszerítve elvitték egy másik pizzériába. Ott rávették, hogy egy félórás élő adásban hamisan mondja azt, hogy a vádlottak őt „más emberrablók kezei közül csak megmenekítették”. A sértett ezután telefonon és személyesen a rendőrségen is ilyen nyilatkozatokat tett, másnap délután azonban elmondta az igazat.

A vádlottak és védőik felmentés, illetve enyhítés érdekében jelentettek fellebbezést, így az ítélet nem jogerős. A bíróság elrendelte öt vádlott letartóztatását.