Ismert zenésznél talált kokaint a rendőrség egy házkutatás során

rendőrség;kábítószer;NNI;drog;elfogás;zenészek;

2025-11-12 19:02:00 CET

A dílereket is sikerült elfogni.

Saját fogyasztásra vásárolt kokaint találtak egy házkutatás során, amelyet egy zenekarnál és annak frontemberénél tartott a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – közölte szerda este Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

A kábítószert az érintettek önként adták át a rendőröknek, három embert előállítottak.

Azonosították azt a férfit is, aki kapcsolatban állt a zenekarral. A 45 éves Sz. Zoltán vallomása szerint saját fogyasztásra, barátainak ingyen, illetve értékesítésre is szerzett be kábítószert. Elfogtak egy R. Antonio nevű olasz állampolgárt is, aki a gyanú szerint Sz. Zoltánnak adta el a kokaint. Őket kábítószer-kereskedelem bűntettének elkövetésével gyanúsítják, őrizetbe vételük mellett kezdeményezték a letartóztatásukat.

A zenekar frontemberét és két tagját kábítószer birtoklásának vétségével gyanúsítják. Mindannyian szabadlábon védekezhetnek.

A közlemény nem részletezi, melyik zenekart érinti az eljárás.