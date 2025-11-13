kormányinfó;

2025-11-13 10:11:00 CET

Itt valóban közös értékek jellemzik a kapcsolatokat. A találkozónak fontos, kézzel fogható eredményei is voltak. Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, Magyarország továbbra is tudja garantálni a legolcsóbb rezsiárakat Európában.