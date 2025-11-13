kormányinfó;

Az Orbán-kormány nem gondolkodik további különadókon

Ezután a HVG következett. Aláírt dokumentum nem született az amerikai tárgyalásokon? - firtatta a portál. – A gyakorlat szerint témajegyzéket tesznek ilyenkor közzé. A tárgyalások következményeként lesznek megállapodások, amiket a következő hónapokban alá fognak írni - reagált Gulyás Gergely. Szerinte ha az amerikai elnök valamiben megállapodik a magyar miniszterelnökkel, abban lehet bízni, hogy ez meg is valósul.

Arra igennel felelt, hogy a fegyverbeszerzés HIMARS-rendszereket jelentene-e, hozzátéve, mintegy 100 rakétáról és 20-24 tüzérségi eszközről volt szó a tárgyalások során.

Arra, hogy további különadókon is gondolknak-e, Gulyás Gergely azt mondta, hogy nem, úgy látják, a költségvetés rendben van, az egyensúly biztosított.

A felmérés szerint a vezető ellenzéki erőt a felnőtt népesség 35 százaléka, míg a kormánypártot 29 százaléka választaná. A biztos szavazók között 47 százalékos, illetve 40 százalékos tábor áll a nagyok mögött.  