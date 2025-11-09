Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentette, hogy Magyarország HIMARS rakétákat akar venni az Egyesült Államoktól

Magyarország;rakéta;Egyesült Államok;vásárlás;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;HIMARS;

2025-11-09 09:52:00 CET

Több mint ezer milliárdos forintos üzletről van szó.

HIMARS rakétatüzérségi eszközök és rakéták beszerzéséről is tárgyalt a Pentagonban Szalay-Bobrovniczky Kristóf . A honvédelmi miniszter bejelentése szerint 3-5 éves beszerzési periódusban lehet gondolkodni a beszerzést illetően, az amerikai kongresszusi felhatalmazás után.

A honvédelmi miniszter - aki Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki fehér házi találkozója után a Magyarország felé tartó repülőúton válaszolt az MTVA kérdéseire - azt mondta, van egy listánk, egy 10 évre előrevetített haderőfejlesztési terv, mely tartalmazza a legkülönbözőbb területeken tervezett beszerzéseket. Ezek között van olyan megoldás, melyek esetében minden valószínűség szerint az amerikai a legjobb és a legstabilabb, ilyen a rakétatüzérség is. Arra, hogy a HIMARS is a listán szerepel-e, Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: igen, a HIMARS rakétatüzérségi eszköz egy olyan képesség, amely Magyarország stratégiai-védelmi elrettentési hálóját távolabbra tudja kihúzni, mint a jelenlegi. Ez nagy értéket jelentene. Valóban a HIMARS az a technológia, amelyre a legvalószínűbb megoldásként lehet tekinteni.

Arra a felvetésre, hogy 2023-ban, amikor arról szóltak a hírek, hogy az Egyesült Államoktól HIMARS rakétatüzérségi eszközöket vásárol Magyarország, a kiszivárgott információk 20-24 tüzérségi eszközről, illetve 100 rakétáról volt szó, Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy reagált: ez nem a pontos szám, de a nagyságrendet tekintve körülbelül ennyiről lehet beszélni, ugyanakkor mindezek beszerzéséhez előzetes amerikai kongresszusi felhatalmazás kell. A tüzérségi eszközök, a rakéták beszerzése hosszú folyamat, akkor is, ha már megvan a kongresszusi felhatalmazás - mutatott rá a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: már folytak előkészítő tárgyalások, most pedig ő is tárgyalt a Pentagonban. A folyamatot illetően 3-5 éves periódust jelölt meg, ami elméletileg elképzelhető szerinte. A HIMARS ugyanis kifejezetten keresett fegyverrendszer, a beszerzésekért sorban állnak, ezért határidőt sem lehet pontosan mondani.

Ami a beszerzési költségeket, vagyis hozzávetőlegesen 1200 milliárd forintot illeti, a miniszter azt mondta: ezt még nem lehet pontosan meghatározni, nagyon sok tényezőtől függ. Bele kell számolni majd az eszközbeszerzés konkrét beszerzési árán túl az ehhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéseket, kiképzési, toborzási és más költségeket. Tehát ez nagyon komplex rendszer, és nagyon komplex beszerzés is lesz, az árfolyamtól, időtől, szállítási határidőtől is függ majd egy ilyen összeg - mondta a honvédelmi miniszter.