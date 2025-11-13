170 milliárdnál magasabb összeg, amelyet a nyugdíjakra költenek

kormányinfó;

2025-11-13 11:49:00 CET

Az Economx azt kérdezte, volt-e B terve a kormánynak arra nézve, ha nem sikerül megállapodni Donald Trumppal. Gulyás Gergely azt mondta, a kabinetnek mindig van B terve, de tudták, hogy Donald Trump a barátjuk, ezért azzal számoltak, hogy meg tudnak állapodni.

Arról, hogy a szerb sajtó szerint a Mol a szerb energetikai piacon terjeszkedhet, a miniszter azt mondta, hogy ezt a hírt csak a Mol tudja kommentálni, az Orbán-kormány viszont támogatja, hogy ha lehetőségük van a magyar cégeknek multivá válni, akkor tegyék.

170 milliárdnál magasabb összeg, amit a nyugdíjakra költenek - mondta a miniszter. Az augusztusban bejelentett munkahely és iparvédelmi akcióterv csúszik.