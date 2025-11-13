Orbán Viktor elmondta, milyen részletekben vezetik be a 14. havi nyugdíjat

nyugdíj;Orbán Viktor;14. havi nyugdíj;

2025-11-13 08:53:00 CET

Jövő februárban először az egynegyedét kapják meg a nyugdíjasok.

A kormány a szerdai ülésén úgy döntött, hogy bevezeti a 14. havi nyugdíjat – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A kormányfő hozzátette, „a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy jövő februárban a rendes nyugdíjuk mellé minden nyugdíjas honfitársunk megkapja majd a rendes nyugdíját, megkapja a 13.havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti összegét, vagyis egynegyedét, egy évvel később a következőt és így tovább”.

Amit vállaltunk, azt betartjuk – mondta a miniszterelnök, és úgy folytatta, „azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak”. Videójában azt is közölte, hogy a 13. havi nyugdíjat „a nemzeti kormány előtti időszakban a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól”, és az elmúlt évek során sikerült ezt visszaadniuk.

Lapunk egyébként nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyugdíjak 65 százalékkal lennének magasabbak most, ha a Fidesz a 2010-es kormányváltás után nem vezette volna ki a svájci indexálást, vagyis azt a módszert, amellyel felerészben a bérek növekedésével, fele részben az infláció mértékével emelik az ellátásokat. Ehelyett alkalmazza azt, hogy az ellátottak járandósága kizárólag az infláció mértékével nőhet, így az idősek a gazdaság teljesítményéből az elmúlt másfél évtizedben nem részesülhettek. Katona Tamás közgazdász számolta ki, hogy a most kampánytémává emelt, és az idősek megbecsüléseként kommunikált és bejelentett 14. havi ellátás mindössze csupán 7,3 százalékos többletet jelent a nyugdíjasoknak.