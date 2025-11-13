Egy év után fogta el a rendőrség a tápiószőlősi férfi gyilkosát

gyilkosság;elfogás;emberölés;Tápiószőlős;

2025-11-13 15:25:00 CET

Egy féltékenységi vita vezetett a tragédiához.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki azt a negyvenéves férfit, aki egy évvel ezelőtt végzett áldozatával Tápiószőlősön – derül ki az erről szóló csütörtöki közleményből.

A gyanú szerint K. György 2024 októberében ment be egy 72 éves férfi tápiószőlősi házába, ahol egy ismeretlen eszközzel többször fejbe vágta a sértettet, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. Az áldozatra egyik ismerőse talált rá másnap, aki segíteni ment a férfihoz a házimunkában. A bejárati ajtót zárva találta, és mivel hangok sem szűrődtek ki az épületből, bemászott az egyik ablakon.

A rendőrség ezt követően helyszíni szemlét tartott és adatgyűjtésbe kezdett. Az elmúlt hónapokban több mint negyven tanút kihallgattak és elemezték az információkat. Ennek során egy olyan csoport került a látókörükbe, amelynek tagjai rendszeresen jártak a későbbi áldozathoz. A társaságból több ember ellen indult már eljárás erőszakos jellegű cselekmények miatt, valamint akadtak köztük olyanok is, akik bizonyíthatóan kábítószer-fogyasztók. Hamar fény derült arra is, hogy 2024 nyarán a társaságban szóba került az idős férfi anyagi helyzete.

Később tovább szűkült a feltételezett elkövetők köre. Így idén novemberben egy kihallgatáson K. György beismerte, hogy ő ölte meg a férfit. Elmondása szerint egy féltékenységből adódó veszekedés közben meglökte áldozatát, amitől az elesett, és beütötte a fejét, majd egy kőműveskalapáccsal, utána pedig egy fejszével is fejbe vágta addigra eszméletlen áldozatát.

A rendőrök kezdeményezték letartóztatását, amelyet azóta a bíróság elrendelt.