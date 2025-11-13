Magyarországra menekült a volt lengyel igazságügyi miniszter, azonnal letartóztatnák, ha hazatér

korrupció;Magyarország;Lengyelország;Zbigniew Ziobro;

2025-11-13 16:18:00 CET

Állítása szerint Zbigniew Ziobro csak akkor hajlandó elhagyni a budapesti száműzetést, ha Lengyelországba visszatér a jogállamiság.

Állítása szerint addig nem hajlandó visszatérni Lengyelországba a Magyarországra menekülő volt lengyel igazságügyi miniszter, amíg hazájában újra jogállamiság nem lesz.

Zbigniew Ziobro, aki jelenleg is a Jarosław Kaczyński-féle volt kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) parlamenti képviselője, a Polsat lengyel televíziónak beszélt erről. Azt mondta, akkor hagyja el a száműzetést, ha Lengyelországba visszatér a jogállamiság – szemlézi a szerda esti beszélgetést a Brussels Signal. Szerinte Donald Tusk lengyel miniszterelnök pártja maffiaként működik, neki pedig nincs miért bujkálnia.

Az egykori tárcavezető ellen hatalommal való visszaélésért és 150 millió złoty törvénytelen felhasználásáért akarnak vádat emelni. Lengyel hatósági közlések szerint a bűntettek áldozatainak a támogatására szánt alaphoz nyúlt hozzá, amelyből 150 millió złotyt (átszámítva 13,7 milliárd forintot) csoportosított át törvénytelenül más célokra, PiS-közeli civil- illetve álcivil szervezetek támogatására, illetve a Magyarországon is jól ismert izraeli Pegasus-kémszoftver megvásárlására, amellyel rivális politikusok és újságírók telefonjaikat is le lehet hallgatni. Összesen 26 bűncselekmény miatt akarják felelősségre vonni, a mentelmi jogától a múlt hét pénteken, november 7-én fosztotta meg a varsói parlament. Döntés született arról is, hogy előzetes letartóztatásba helyezzék, és ha bűnösnek találnák, akár 30 év börtönre is ítélhetik.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Donald Tusk lengyel kormányfő október 30-án „Börtön vagy Budapest” szövegű posztot tett közzé az X-en, utalva a Jog és Igazságosság (PiS) pártjában korábban politizáló Zbigniew Ziobro ellen folyó eljárásra, és arra, hogy a volt igazságügyi miniszter októbe 27-én Magyarországra érkezett. Orbán Viktor akkor szintén a közösségi médiában vette védelmébe Zbigniew Ziobrót, akivel pár nappal korábban közös képet is posztolt, Donald Tuskot pedig azzal vádolta, hogy újabb támadást indított Magyarország ellen.

A volt igazságügyi miniszter ügyvédje, Bartosz Lewandowski három napja a Rzeczpospolitának azt mondta, védence készen áll a kihallgatásra, amennyiben az Budapesten vagy Brüsszelben történik. Az ügyvéd emellett kijelentette, Zbigniew Ziobro nem bujkál, a lengyel hatóságokat tájékoztatták jelenlegi lakcíméről, és egyébként is évek óta Lengyelországon kívül él, mert a felesége Brüsszelben az Európai Parlamentben dolgozik.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel miniszterelnök-helyettes szerint csakis Lengyelországban van helye a kihallgatásnak.

Egykori beosztottja, Marcin Romanowski után Zbigniew Ziobro a második lengyel kormányzati politikus, aki Magyarországra menekül a felelősségre vonás elől.

A Brussels Signal NER-közeli álló portál, 2023-ban alakult a European Conservative nevű, szintén NER-közeli lap mintájára. A lapot kiadó cég tulajdonosa a Remedia Corp Kft., amit a Fideszhez közel álló Patrick Egan amerikai médiatanácsadó alapított. Felesége, Vizér-Egan Klára, a budapesti XV. kerületben volt fideszes alpolgármester.