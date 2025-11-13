Friedrich Merz az ukrán korrupciós botrány miatt a bűnözés ellen erőteljesebb fellépést és jogállami reformokat kért Volodimir Zelenszkijtől

Friedrich Merz német kancellár csütörtök reggel Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel beszélt a már leváltott ukrán kormánytagok ellen felhozott legújabb korrupciós vádakról – írja a The Guardian. A beszélgetésről Stefan Kornelius a német kormányfő szóvivője elmondta, hogy az ukrán államfő részletes tájékoztatást adott, amit tudni lehet a botrányról, beszélt a bűncselekmények feltárására indított vizsgálatról, a korrupcióellenes ügyészség függetlenségének támogatásáról, továbbá gyors intézkedéseket ígért – ahogy fogalmazott – az ukrán nép, az európai partnerek és a nemzetközi támogatók bizalmának visszaszerzéséért.
A szóvivő ugyanakkor kiemelte, hogy Friedrich Merz a német kormány elvárását közölte partnerével, hogy Ukrajna erőteljesen folytassa a korrupció elleni küzdelmet és további reformokat hajtson végre, különösen a jogállamiság területén. A két fél beszélt az Ukrajnának nyújtott folyamatos segélyekről , a légvédelem és az energetikai infrastruktúra fejlesztéséről, valamint az országból az Európai Unióba menekülni kívánó fiatal ukrán férfiak növekvő számáról, valamint arról, hogy fokozni kell a nyomást Moszkvára a béketárgyalások kikényszerítésére.
A The Kyiv Independent pedig arról számolt be, hogy a korrupciós ügyben Volodimir Zelenszkij csütörtökön elnöki rendeletet írt alá a százmillió dollárosként, az állami Energoatommal kapcsolatos korrupciós ügy főszereplőinek tartott vállalkozók szankcionálásáról, köztük korábbi közeli munkatársa, Timur Mindics, valamint Olekszandr Zukerman üzletember ellen. Mindketten izraeli állampolgárok, és a felelősségre vonás elől elmenekültek Ukrajnából.Korrupció gyanúja miatt tartottak házkutatást Zelenszkij korábbi üzlettársánál
A szankciós rendelet, amelyet jóváhagyott az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács is, mindkét személy esetében másfél tucatnyi pontban tartalmaz többek között vagyonzárolást, beleértve a vagyon értékesítési tilalmát, értékpapírok adásvételét, az érintettek vállalkozásainak mindennemű működésének, így a szállítás tilalmát is. A ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) eddig nyolc embert vádolt meg vesztegetéssel, hivatali visszaéléssel és illegális vagyonosodással. A nyomozás szerint Olekszandr Zukerman vezette a pénzmosásra használt háttérirodai részleget. A Korrupcióellenes Hivatal szerint a háttérirodában körülbelül 100 millió dollárt mostak tisztára. Az Ukrajinszka Pravda hírportál forrásai szerint üzletember ellen az Egyesült Államokban is nyomozás folyik pénzmosás miatt.Felfüggesztették az ukrán igazságügyi minisztertBenyújtotta lemondását az ukrán energetikai miniszter