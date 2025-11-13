Friedrich Merz az ukrán korrupciós botrány miatt a bűnözés ellen erőteljesebb fellépést és jogállami reformokat kért Volodimir Zelenszkijtől

korrupció;Ukrajna;telefonbeszélgetés;Friedrich Merz;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-11-13 14:36:00 CET

A német kancellár és az ukrán elnök telefonon beszélt egymással a napokban kipattant száz millió dolláros bűncselekmény-sorozat, valamint az Oroszországgal vívott háború helyzetéről.

Friedrich Merz német kancellár csütörtök reggel Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel beszélt a már leváltott ukrán kormánytagok ellen felhozott legújabb korrupciós vádakról – írja a The Guardian. A beszélgetésről Stefan Kornelius a német kormányfő szóvivője elmondta, hogy az ukrán államfő részletes tájékoztatást adott, amit tudni lehet a botrányról, beszélt a bűncselekmények feltárására indított vizsgálatról, a korrupcióellenes ügyészség függetlenségének támogatásáról, továbbá gyors intézkedéseket ígért – ahogy fogalmazott – az ukrán nép, az európai partnerek és a nemzetközi támogatók bizalmának visszaszerzéséért.

A szóvivő ugyanakkor kiemelte, hogy Friedrich Merz a német kormány elvárását közölte partnerével, hogy Ukrajna erőteljesen folytassa a korrupció elleni küzdelmet és további reformokat hajtson végre, különösen a jogállamiság területén. A két fél beszélt az Ukrajnának nyújtott folyamatos segélyekről , a légvédelem és az energetikai infrastruktúra fejlesztéséről, valamint az országból az Európai Unióba menekülni kívánó fiatal ukrán férfiak növekvő számáról, valamint arról, hogy fokozni kell a nyomást Moszkvára a béketárgyalások kikényszerítésére.

A The Kyiv Independent pedig arról számolt be, hogy a korrupciós ügyben Volodimir Zelenszkij csütörtökön elnöki rendeletet írt alá a százmillió dollárosként, az állami Energoatommal kapcsolatos korrupciós ügy főszereplőinek tartott vállalkozók szankcionálásáról, köztük korábbi közeli munkatársa, Timur Mindics, valamint Olekszandr Zukerman üzletember ellen. Mindketten izraeli állampolgárok, és a felelősségre vonás elől elmenekültek Ukrajnából.

A szankciós rendelet, amelyet jóváhagyott az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács is, mindkét személy esetében másfél tucatnyi pontban tartalmaz többek között vagyonzárolást, beleértve a vagyon értékesítési tilalmát, értékpapírok adásvételét, az érintettek vállalkozásainak mindennemű működésének, így a szállítás tilalmát is. A ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) eddig nyolc embert vádolt meg vesztegetéssel, hivatali visszaéléssel és illegális vagyonosodással. A nyomozás szerint Olekszandr Zukerman vezette a pénzmosásra használt háttérirodai részleget. A Korrupcióellenes Hivatal szerint a háttérirodában körülbelül 100 millió dollárt mostak tisztára. Az Ukrajinszka Pravda hírportál forrásai szerint üzletember ellen az Egyesült Államokban is nyomozás folyik pénzmosás miatt.