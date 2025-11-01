Orbán Viktor keményen kiakadt Donald Tuskra, aki beszólt a korrupcióval vádolt volt lengyel igazságügyi miniszternek

Budapest;börtön;Orbán Viktor;Donald Tusk;Marcin Romanowski;

2025-11-01 16:10:00 CET

Úgy tűnik, alakul egy másik korrupcióval vádolt lengyel politikus befogadása is.

Börtön vagy Budapest – tett egy első pillantásra elég rejtélyesnek tűnő megjegyzést Donald Tusk lengyel kormányfő még október csütörtökön az X-en közzétett egyik bejegyzésében. Két napnak kellett eltelnie, de úgy tűnik, a lassú méreg végül célba ért, de Orbán Viktor magyar miniszterelnök legalább Donald Tusk mindössze hat szóból álló üzeneténél sokkal hosszabb bejegyzésben válaszolt angolul az X-en, magyarul pedig a Facebookon.

Donald Tusk a már idézett megjegyzéssel nyilvánvalóan arra célzott, hogy a magyar miniszterelnök csütörtökön a hivatalában fogadta Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi minisztert, akinek hazájában kérvényezték a mentelmi joga visszavonását az izraeli kénszoftver, a Pegasus megvásárlása miatt. Az egykori tárcavezető ellen – írta meg az AP amerikai hírügynökség – emiatt hatalommal való visszaélésért és 150 millió közpénz törvénytelen felhasználásáért akarnak vádat emelni. Hatósági közlések szerint a bűntettek áldozatainak szánt alaphoz nyúlt hozzá, amelyből 150 millió złotyt (átszámítva 13,7 milliárd forintot) csoportosított át törvénytelenül más célokra. Arról, hogy vádat emelnének ellene, kedden tett bejelentést a lengyel ügyészség úgy, hogy Zbigniew Ziobro hétfőn Budapesten tartott előadást.

Zbigniew Ziobro amúgy egy időn át a főnöke volt annak a szintén korrupcióval gyanúsított volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek, Marcin Romanowskinak, aki a gyanú szerint szintén bűntettek áldozatainak szánt alapból vásárolt szavazatokat magának, aztán a felelősségre vonás, vagyis az európai elfogatóparancs elől Magyarországra menekült, ahol politikai menedékjogot kapott. Ő mostanában is Budapesten, egy Országházra néző I. kerületi lakásban él. Az Orbán-kormány eléggé kedveli Marcin Romanowskit, ennek jeleként még törvényt és módosított, hogy elég nyíltan bujkálhasson, sőt, a fideszes szócsőként működő Alapjogokért Központban kapott munkát, a Magyar-Lengyel Szabadság Intézetet vezeti.

Zbigniew Ziobro és Marcin Romanowski egyaránt a Fidesz hagyományos lengyelországi szövetségesének számító Jog és Igazságosság (PiS) politikusa.

Orbán Viktor mindenesetre keményen kiakadt Donald Tuskra a beszólás miatt. Azt írta, a lengyel kormányfő „újabb támadást indított Magyarország ellen”, mert „otthon nagy bajban van”, az elnökválasztás elvesztette, a kormánya instabil, és hátrányban van a közvélemény-kutatásokban is. Szerinte Donald Tusk pánikban támadja „Magyarország békepárti álláspontját”, hogy elterelje a figyelmet saját belpolitikai problémáiról”, ami szomorú, a történelmi magyar-lengyel barátság ennél többet érdemel. „Itt az ideje, hogy Donald Tusk a saját dolgával törődjön” – zárta Orbán Viktor a kifakadását, mintha nem ő avatkozott volna be Lengyelország belügyeibe Marcin Romanowski politikai menedékjogával.

Orbán Viktor látványosan utálja Donald Tuskot, kifakadt a 2023 óta regnáló varsói kormányra korábban, a 2024-es tusnádfürdői beszédében is, a 2024. december 21-i nemzetközi sajtótájékoztatóján pedig jelezte, nem hiszi, hogy Marcin Romanowski lesz az egyedüli korrupcióval vádolt politikus, akit Magyarország befogad.