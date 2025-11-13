Tiborcz István hotelében nyitja meg az első budapesti éttermét Gordon Ramsay

Budapest;étterem;Tiborcz István;Gordon Ramsay;

2025-11-13 17:14:00 CET

A világhírű séf grillbárt fog nyitni a Dorothea Hotelben, az étlapon magyar ételek is szerepelhetnek majd.

Gordon Ramsay, világhírű skót séf a NER egyik legbefolyásosabb vállalkozójának, Orbán Viktor vejének budapesti szállodájában nyit étteremet. A Dorothea Hotel csütörtöki közleménye szerint Gordon Ramsay grillbárja, a Gordon Ramsay Bar & Grill franchise egyik étterme 2026 nyarán fog nyitni, ami a közép-európai régióban az első ilyen lesz.

A főleg alpári stílusban kiabáló vetélkedőműsorokból ismert Gordon Ramsay étterméről a közlemény azt írta, „Az étterem a Bar & Grill filozófiáját helyi kontextusban értelmezi majd újra, ötvözve a fenntartható gazdaságokból származó prémium minőségű magyar alapanyagokat, a Ramsay jellegzetes nemzetközi stílusával. A budapesti étlapon a híres séf amerikai és brit klasszikusok ihlette jellegzetes ételei mellett, a hagyományos magyar kedvencek kifinomult interpretációi is helyet kapnak majd.” A szövegből sok információ nem derül ki az étteremről, de valószínűleg nagyon drága lesz.

Tiborcz István luxusszállodája 2023-ban nyílt meg, összesen 216 vendégszoba és lakosztály található benne. A felesége, Orbán Viktor lánya, Orbán Ráhel korábban a hotel művészeti koncepciójának bemutatóján úgy jellemezte az épületet, „a magyar titokba” akarják beavatni az idelátogatókat.

Az túlárazott magyar luxusételek valószínűleg sokat hozzá fognak tenni a magyar titokhoz.