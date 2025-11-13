Toroczkai László: A globalista EU-ból nem kell kilépni, mert felbomlik

interjú;Toroczkai László;Mi Hazánk Mozgalom;választás 2026;

Videóinterjú a Mi Hazánk Mozgalom elnökével.

A nemzetállamiság és a szuverenitás programját egyedül a Mi Hazánk Mozgalom képviseli hitelesen - hangsúlyozta a Népszava X26 választási podcastjában a párt elnöke. Toroczkai László elmondta, a Mi Hazánk január közepén hirdet választási programot, de nagy újdonságra senki ne számítson: alapjaiban követik programjuk, a Virradat célkitűzéseit.

A Mi Hazánk Mozgalom kiemelt figyelmet fordítana a közbiztonságra, a visszaeső bűnözőket az elnök elképzelései szerint el kell távolítani a társadalomból, a hosszú börtönbüntetések mellett nem zárta ki büntetőtáborok kialakítását sem.