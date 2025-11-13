Sára Botond: Karácsony Gergely Budapest anyagi helyzetével próbál zsarolni, közben pedig tőle vár segítséget

Budapest;Karácsony Gergely;Sára Botond;

2025-11-13 21:43:00 CET

Szerinte itt az ideje segítséget kérni és együttműködni az Orbán-kormánnyal.

A főpolgármester kizárólag politikai haszon érdekében kockáztatja a közszolgáltatások működését, valamint azok megélhetését, akik Budapest működéséért dolgoznak – jelentette ki egy csütörtöki bejegyzésében Budapest főispánja.

Sára Botond szerint Karácsony Gergely folyamatosan félrevezeti a budapestieket, miközben 6 év alatt csődközeli helyzetbe vitte a várost, felélte a 214 milliárd forintos tartalékot, és most saját hibáiért másokat okolva az Orbán-kormányra mutogat, a város anyagi helyzetével próbál zsarolni, miközben tőle vár segítséget. A fideszes politikus kifogásolta, hogy a városvezető szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos állításai szerinte erős csúsztatásokat tartalmaznak, továbbá hazugságnak tartja azt is, hogy a 2025. évi hozzájárulást törvénytelenül vonták le a Fővárosi Önkormányzattól, mivel ilyet bíróság sosem mondott ki.

Úgy véli, Karácsony Gergely tettei „felelőtlennél felelőtlenebbek”, hiszen már a főpolgármester-helyettes hiánya is kockáztatja Budapest jogszerű és biztonságos mindennapi működését. Ezt pedig szerinte tovább súlyosbítja az általa okozott helyzetben tanúsított hozzáállás.

„Főpolgármester úr, ha valóban fontos önnek a »budapesti családja«, itt az ideje befejezni a félrevezetést és hangulatkeltést, és itt az idő együttműködni a kormánnyal és a segítségét kérni. A budapestieknek nem cirkuszra, hanem stabil közszolgáltatásokra van szükségük. A Budapestért dolgozók pedig megérdemlik a biztonságot és a kiszámíthatóságot. Ennek rendezése és biztosítása a főpolgármester feladata, hiába akarja a kormány nyakába varrni” – zárta bejegyzését Sára Botond.