„Jelentem, baj van” – Orbán Viktornak üzent Karácsony Gergely

Budapest;Karácsony Gergely;Orbán Viktor;Gulyás Gergely;

2025-11-13 08:08:00 CET

„Mit csináljak? Sátorozzak le a Karmelita előtt?” – tette fel a kérdést a főpolgármester.

– Jelentem, baj van, miniszterelnök úr, szeretnék menni, bármikor megyek. Lemegyek Felcsútra, felmegyek a Karmelitába – mint azt a Telex észrevette, erről beszélt Karácsony Gergely az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A főpolgármester ezzel arra reagált, hogy Orbán Viktor azt mondta, szóljanak nekik, ha baj van, és csődbe ment Budapest, mert akkor a kormány segít.

Karácsony Gergely abszurdnak tartja a helyzetet, mint mondta, ő tárgyalna Gulyás Gergellyel a főváros pénzügyi helyzetéről, de a kormány nem áll velük szóba hónapok óta.

– Mit csináljak? Sátorozzak le a Karmelita előtt? Én szívesen, viszek egy kis meleg teát

– jegyezte meg.

Karácsony kiemelte, hogy a bíróság többször is kimondta, jogtalanul vették el a főváros pénzét.

– Nem arról van szó, hogy a kormány kegyes, a főpolgármester meg felmegy a Karmelitába, és megcsókolja a gyűrűt, és akkor megkegyelmeznek neki. De lehet ezt így keretezni, engem nem érdekel

– mondta. Szerinte a lényeg, hogy törvénytelenül vettek el Budapesttől pénzt, ami visszajár. Hozzátette, „az az állam oktatja ki a fővárost, aminek sokkal több pénze van, de mégis eladósodott, az az állam, amelyik nem ad pénzt a fővárosnak, hanem elvesz tőle.”

Arról is beszélt, hogy csütörtökre őt és Gulyás Gergely minisztert is hívták a szakszervezetek egy sztrájkbizottsági ülésre, ahol tudnának egyeztetni.

– Én ott leszek, örülök, ha Gulyás miniszter úr is eljön, és meg tudjuk beszélni ezeket az ügyeket

– fogalmazott. Hozzátette, ő minden formában kereste a minisztert, de nem érkezett válasz. A főpolgármester szerint ha nincs kormányzati segítség, akkor év végéig nem tudják feltölteni a város bankszámláját. „A megoldás nem a mi kezünkben van, a problémát, amit meg kellene oldani, a kormány okozta” – mondta.

A portál összefoglalója szerint a főpolgármester az ATV műsorában is beszélt párttársa, a párbeszédes Barabás Richárd Humanisták nevet viselő mozgalmáról. – Ricsi pénteken elmondta nekem, mire készül – idézte fel, és közölte, a Párbeszédből ezért nem lép ki, „én szentimentális alkat vagyok, belőlem a pártok szoktak kilépni”. Karácsony azt mondta, hogy semmilyen új politikai formációhoz nincs köze, és a magyar ellenzék politikai vitáit nem tudja követni.

– Én nagyon távol vagyok ettől a dologtól, én ellenzéki vagyok, baloldali vagyok, egy kormányváltásban érdekelt főpolgármester vagyok, a pártok oldják meg ennek a feltételeit, de nélkülem

– közölte. Szerinte Magyar Péter téved, mikor őt látja a hasonló politikai kezdeményezések mögött. – Nem szeretnék a '26-os kampányban semelyik ellenzéki formáció mellett elköteleződni. Az ellenzéki szavazók, ha le akarják váltani ezt a kormányt, akkor meg fogják találni ennek a módját. Én azt kérem, hogy menjenek el szavazni – jelentette ki a főpolgármester.