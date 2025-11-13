Fekete-Győr András nagyot csalódott Cseh Katalinban

Momentum Mozgalom;Fekete-Győr András;Cseh Katalin;

2025-11-13 20:28:00 CET

Szerinte az új pártkezdeményezés a Fidesz malmára hajtja a vizet.

„Cseh Katalin elbukott a rendszerváltás előmozdításának próbáján” – jelentette ki egy csütörtöki, a Facebookon közzétett nyílt levelében a Momentum Mozgalom alapítója.

Fekete-Győr András ebben arra reagált, hogy a politikus csatlakozott a Párbeszéd–Zöldek társelnökének új kezdeményezéséhez. Barabás Richárd Humanisták névvel kíván indulni a 2026-os választáson. Cseh Katalint csatlakozása miatt kizárta a Momentum.

A Momentum-alapító csalódását fejezte ki, amiért Cseh Katalin szerinte szem elől tévesztette, miért léptek annak idején a politikába – ez pedig az volt, hogy jöjjön a politikába egy olyan generáció, amely bebizonyítja, tényleg lehet másképp csinálni a politikát. „Roppant fájdalom és csalódás látni, hogy miközben a közösségünk helytállt és képes volt felülemelkedni az önös érdekeken, te hátat fordítottál az eredeti küldetésünknek, az egyéni ambíciókat a közös cél elé helyezve. „Neked is tudnod kéne, hogy nincs esélyetek megugrani az 5 százalékot, miközben kockára teszitek milliók álmát egy jobb Magyarországról” – jelentette ki Fekete-Győr András, aki szerint ezzel a lépéssel biztosan nem szolgálják ki a progresszív szavazók érdekeit, ha tovább darabolják az ellenzéki oldalt egy újabb párttal.

Hangsúlyozta, hogy a megosztottság nem a rendszerváltás, hanem a Fidesz malmára hajtja a vizet. „Kívánom neked, hogy egyszer, amikor elcsendesedik körülötted a zaj, halld meg újra, miért vágtunk bele ebbe az egészbe. Mert a politika forgatagában minden gyorsan jön és megy – de az ember, aki a tükörbe néz, marad” – zárta sorait Fekete-Győr András.