Nemzetközi együttmüködésben számoltak fel egy kaposvári droglabort

2025-11-14 13:02:00 CET

Több európai országban egyszerre csaptak le a bűnszerveztre.

Egy metamfetamin előállítására berendezett illegális laboratóriumot számolt fel nemzetközi együttműködésben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – derült ki egy pénteken közzétett tájékoztatásból.

A magyar nyomozók a csehországi Nemzeti Kábítószer-ellenes Központtól szeptemberben kapott információk alapján kapcsolódtak be egy több országot érintő, szintetikus kábítószerek előállításával és kereskedelmével foglalkozó nemzetközi bűnszervezet felderítésébe. A közös nyomozócsoport az Eurojust és az Europol támogatásával, valamint a cseh, a román és a moldovai hatóságok részvételével jött létre. A nyomozás feltárta, hogy a bűnhálózat tagjai augusztusban Magyarországra helyezték át tevékenységük egy részét, és Kaposváron, egy lakóingatlanban metamfetamin előállítására alkalmas laboratóriumot rendeztek be.

Az összehangolt nemzetközi akciót november 11-én hajnalban indították, és Magyarországon, Csehországban, Romániában, valamint Moldovában egyszerre hajtottak végre rendőri műveleteket. A magyarországi rajtaütést a KR NNI több egysége és a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti állománya közösen végezte.

A kaposvári ingatlanban egy cseh nőt és egy cseh férfit fogtak el európai elfogatóparancs alapján. A házkutatás során droggyanús anyagokkal szennyezett csomagolóanyagokat, illetve 26 kilogrammnyi, metamfetamin előállítására használt vegyi anyagot – köztük jódot, foszfort, foszforsavat és különféle lúgokat – találtak és foglaltak le.

A helyszínen tapasztalható erős jód- és vegyszerszag, valamint a fellelt anyagmaradványok arra utaltak, hogy a pincében nemrég kábítószer-előállítás folyt. A vizsgálat megerősítette, hogy a lefoglalt vegyszereket a metamfetamin gyártásához használt úgynevezett „cseh módszerrel” készítették elő, amelyet a világháború idején alkalmaztak jód- és foszfortartalmú anyagok felhasználásával, házi körülmények között.

A nyomozás során egy másik kaposvári lakást is átkutattak, ahol kábítószergyanús anyagokat, mérlegeket és mobiltelefonokat foglaltak le. Az elfogott személyek ellen jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

A nemzetközi művelet során a partnerországokban több illegális laboratóriumot számoltak fel, és elfogták a bűnszervezet több tagját is.