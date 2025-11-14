Videót tett közzé a rendőrség az öt halálos áldozatot követelő szentmártonkátai vonatbalesetről

Péntek délelőtt közzétette a rendőrség azt a videót, amelyen az öt halálos áldozatot követelő, Szentmártonkátán történt vasúti baleset pillanatai láthatók.
Mint korábban mi is hírt adtunk róla, november negyedikén este a Pest vármegyei településen egy autós a félsorompót kikerülve, a fénysorompó tilos jelzése ellenére hajtott a sínekre. A balesetben öt ember életét veszítette, egy fiatal nőt életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba.Baleset történt egy vasúti átjárónál Szentmártonkátán, öt ember meghalt
Az állomás térfigyelő kamerája által rögzített felvételen jól kivehető, amint az autós a sínekre hajt, majd az érkező vonat nekiütközik.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, idén eddig 13 baleset történt vasúti átjáróban, ami 9 emberéletet követelt. Éppen az ilyen és ehhez hasonló esetek miatt folyamatosan ellenőrzik a vasúti átjárókat, drónokkal is figyelik a szabályszegéseket. Tájékoztatásuk szerint 2025 első tíz hónapjában 83 esetben szabtak ki közigazgatási bírságot vasúti átjáróval összefüggő jogsértés miatt. Amennyiben az elkövetőt a helyszínen azonosítják, úgy nyolc büntetőpontot is kap, függetlenül az összeg nagyságától.