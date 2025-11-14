Videót tett közzé a rendőrség az öt halálos áldozatot követelő szentmártonkátai vonatbalesetről

ütközés;vasúti baleset;Szentmártonkáta;

2025-11-14 12:06:00 CET

A megrázó tragédia pár másodperc alatt következett be.

Péntek délelőtt közzétette a rendőrség azt a videót, amelyen az öt halálos áldozatot követelő, Szentmártonkátán történt vasúti baleset pillanatai láthatók.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, november negyedikén este a Pest vármegyei településen egy autós a félsorompót kikerülve, a fénysorompó tilos jelzése ellenére hajtott a sínekre. A balesetben öt ember életét veszítette, egy fiatal nőt életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba.

Az állomás térfigyelő kamerája által rögzített felvételen jól kivehető, amint az autós a sínekre hajt, majd az érkező vonat nekiütközik.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, idén eddig 13 baleset történt vasúti átjáróban, ami 9 emberéletet követelt. Éppen az ilyen és ehhez hasonló esetek miatt folyamatosan ellenőrzik a vasúti átjárókat, drónokkal is figyelik a szabályszegéseket. Tájékoztatásuk szerint 2025 első tíz hónapjában 83 esetben szabtak ki közigazgatási bírságot vasúti átjáróval összefüggő jogsértés miatt. Amennyiben az elkövetőt a helyszínen azonosítják, úgy nyolc büntetőpontot is kap, függetlenül az összeg nagyságától.