Droglabor egy fővárosi lakásban

Egy budapesti lakás átkutatásakor - az elsődleges szakértői vélemény szerint - körülbelül 6 kilogramm amfetamint, 11.000 darab extasyt és 70 gramm marihuánát foglaltak le a nyomozók. Emellett kábítószer előállításához, adagolásához használt présgépet, digitális mérleget, valamint laptopokat is találtak az ingatlanban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu honlapon hétfőn.