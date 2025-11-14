Több európai országban egyszerre csaptak le a bűnszerveztre.
Tíz embert kábítószer-kereskedelemmel, egy személyt pénzmosással gyanúsítanak.
A 41 éves férfi 2019 óta foglalkozott kábítószer-kereskedelemmel, azaz speed kutyakennelben való előállításával.
A droglabor egy erdős részen volt, faágakkal takarták el, hogy ne lehessen észrevenni a levegőből.
Marihuánát, amfetamint, valamint a kábítószer gyártásához és adagolásához szükséges eszközöket is lefoglaltak a rendőrök.
A helyszínen a kábítószer előállításához, préseléséhez, porciózásához használt eszközöket és vegyszereket találtak a rendőrök, valamint 80 millió forint értékű hígított kokaint.
Délkelet-Európa legnagyobb droglaborjára csapott le a rendőrség pénteken, és lefoglalt 2,5 millió euró értékű drogot, valamint hat embert letartóztatott - közölte a macedón közszolgálati televízió (MRT) a honlapján.
Vádat emeltek két férfi ellen, aki egy nagykőrösi tanyán amfetamint gyártott - informált a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője.
Ötvenmillió forint értékű amfetamin piacra kerülését akadályozták meg a készenléti rendőrség nyomozói egy kábítószerlabor felszámolásával Budapesten - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata kedden a rendőrség honlapján.
Ipari mennyiségű kábítószer, heroin készülhetett volna abból a morfinszármazékból, amelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Felsődobsza mellett egy telephelyen gyártottak. A droglabort szerdán számolták fel a pénzügyőrök és a rendőrök, több embert, köztük ukránokat előállítottak.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete szombat este azt közölte, hogy feltehetően vegyi anyag berobbanása miatt keletkezett tűz a XX. kerületi tömbház egyik lakásában. A Lajtha László utcai házban senki nem sérült meg.
Hat kilogrammnyi amfetamint, 11 ezer ecstasy tablettát és 70 gramm marihuánát találtak a nyomozók egy droglabornak kialakított fővárosi, III. kerületi lakásban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a rendőrség honlapján.
Egy budapesti lakás átkutatásakor - az elsődleges szakértői vélemény szerint - körülbelül 6 kilogramm amfetamint, 11.000 darab extasyt és 70 gramm marihuánát foglaltak le a nyomozók. Emellett kábítószer előállításához, adagolásához használt présgépet, digitális mérleget, valamint laptopokat is találtak az ingatlanban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu honlapon hétfőn.
Droglabort számoltak fel a rendőrök Mórahalmon, a bérelt lakásban a gyanú szerint szintetikus kábítószert gyártott egy negyvenéves férfi.
A most lezárult nyomozás adatai szerint nem egy, hanem három droglabort működtetett Nyíregyháza környékén az a csoport, amelynek egyik tagja még 2012. januárjában bukott le - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda új pszichoaktív anyaggal visszaélés gyanúja miatt folytat eljárást három budapesti férfi ellen. A gyanúsítottak huzamosabb ideje különböző ázsiai eredetű, az EU országaiba bejuttatott, majd onnan Magyarországra postai úton megküldött pszichoaktív anyagokat felhasználva új, pszichoaktív anyagokat gyártottak, majd ezzel kereskedtek.