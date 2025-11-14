A lengyel ügyészség vizsgálja azoknak a magyaroknak a felelősséget, akik Budapesten bújtatják a korrupcióval vádolt egykori igazságügyi minisztert

Magyarország;Lengyelország;ügyészség;menekülés;bujkálás;Zbigniew Ziobro;

Zbigniew Ziobrót, a lengyelországi Pegasus-botrány egyik kulcsszereplőjét 26 bűncselekmény miatt akarják törvény elé állítani.

Akár öt évre is ítélhetik azokat a magyarokat, aki segítséget nyújtanak a felelősségre vonás elől menekülő Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszternek a szökésben - írja Panyi Szabolcs, a VSquare tényfeltáró portál újságírója a Facebookon. E szerint a lengyel ügyészség már vizsgálódik, hogyan tartózkodhat október vége óta minden következmény nélkül Budapesten az egykori tárcavezető, a lengyelországi Pegasus-botrány egyik kulcsszereplője, akit 26 bűncselekmény miatt akarnak törvény elé állítani. A mentelmi jogától a múlt hét pénteken, november 7-én fosztotta meg a varsói parlament, aznap született döntés arról is, hogy előzetes letartóztatásba helyezzék.

Panyi Szabolcs posztjában azt írja, hogy nemcsak a Magyarországon bujkáló Zbigniew Ziobro lehet bajban, hanem azok a magyarok is, akik segítik őt ebben. A lengyel ügyészség a VSquare lengyel újságírója, Daniel Flis kérdésére erősítette meg, hogy Zbigniew Ziobro helyettese, a Magyarországon már politikai menedékjogot szerző Marcin Romanowski esetében vizsgálják magyar állampolgárok felelősségét. „Az ilyen irányú szálat valóban vizsgáljuk az Igazságügyi Alap ügyében zajló főnyomozás részeként, amelyet a Legfőbb Ügyészség 2. számú nyomozócsoportja folytat. Eddig senkit nem gyanúsítottunk meg. A nyomozás jelenlegi szakaszában még nem hozunk nyilvánosságra további részleteket” – hangzik az ügyészségi válasz. A lengyel büntető törvénykönyv 239. § (1) bekezdése szerint egy körözött személy buktatása vagy szökésének segítése akár öt év börtönnel is büntethető – hívja fel a figyelmet ennek kapcsán Panyi Szabolcs.

Daniel Flis ugyanakkor megszólaltatott egy ügyvédet, Paweł Murawskit is, aki az eljárás hátteréről azt mondta, ahhoz, hogy ahhoz, hogy magyar állampolgárokat felelősségre lehessen vonni, szükséges, hogy nem csak Lengyelországban, de Magyarországon is büntetendő legyen a cselekmény. Másrészt fontos szempont, hogy a bújtatás szándékát a lengyel hatóságoknak bizonyítaniuk is kell.

Az eljárás részleteit ismerve egyhamar nem kerülhet pont Marcin Romanowski és Zbigniew Ziobro ügyének végére, a két meggyanúsított politikus egyelőre szabad emberként élhet Budapesten.

Korábban mi is megírtuk, hogy Zbigniew Ziobro ügyvédje szerint a korábbi politikus készen áll a kihallgatásra, amennyiben az nem Lengyelországban, hanem Budapesten vagy Brüsszelben történik. Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel miniszterelnök-helyettes szerint csakis Varsóban van helye a kihallgatásnak. Zbigniew Ziobro ellen hatalommal való visszaélésért és közpénz törvénytelen felhasználásáért akarnak vádat emelni. Lengyel hatósági közlések szerint a volt igazságügyi miniszter bűntettek áldozatainak a támogatására szánt Igazságügyi Alaphoz nyúlt hozzá, amelyből 150 millió złotyt (átszámítva 13,7 milliárd forintot) csoportosított át törvénytelenül más célokra, PiS-közeli civil- illetve álcivil szervezetek támogatására, illetve a Magyarországon is jól ismert izraeli Pegasus-kémszoftver megvásárlására. Ha bűnösnek találják, Zbigniew Ziobrót akár 30 év börtönre is ítélhetik.