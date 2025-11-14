Saját nagybátyja dobálta meg tojással a szexuális zaklatásért elítélt volt spanyol futballszövetségi elnököt

Luis Rubialest, a spanyol fociszövetség volt elnökét tojással dobálta meg a nagybátyja Madridban, ahol Rubiales a saját maga mentegetéséről szóló könyv bemutatóján vett részt – számolt be a The Guardian.
A 48 éves sportvezető 2023-ban került reflektorfénybe, miután a női futballvilágbajnokság döntője után, ahol Spanyolország 1-0-ra megverte Angliát megcsókolta a spanyolok sztárjátékosát, Jennifer Hermosót. Hermoso azt állította, hogy nem egyezett bele a csókba, Rubialest 10 ezer eurós pénzbüntetésre ítélte a bíróség szexuális zaklatás miatt, és le kellett mondania a spanyol szövetség elnöki pozíciójából.
Most „Megölni Rubialest” című könyvével turnézik a bukott szakvezető. Csütörtökön, egy madridi pódiumbeszélgetésen azonban incidens szakította meg a bemutatót. Egy férfi, akiről Rubiales utólag elmondta, hogy a nagybátyja, berontott a bemutató helyszínére, és tojásokat vágott az exelnökhöz, aki erre rögtön rárontott a nagybátyjára. A jelenlévők még időben, verekedés előtt el tudták választani a családtagokat.
Az esetről a The Guardian videót is közzétett.