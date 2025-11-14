Spanyolország;futball;botrány;tojásdobálás;könyvbemutató;Luis Rubiales;

2025-11-14 16:34:00 CET

Saját nagybátyja dobálta meg tojással a szexuális zaklatásért elítélt volt spanyol futballszövetségi elnököt

Luis Rubiales azt hitte, csak beszélgetnie kell a könyvéről egy bemutatón. A családtagja tett róla, hogy emlékezetessé váljon az estéje.