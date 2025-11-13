Írország legyőzte Portugáliát, a vasárnapi meccsen dől el a magyar futballválogatott sorsa

Magyarország;Írország;Portugália;VB-selejtező;Örmányország;F csoport;

Cristiano Ronaldót kiállították.

A portugál labdarúgó-válogatott 2-0-ra kikapott Írországban csütörtökön, így a vasárnapi utolsó fordulóban dől el, melyik csapat jut ki a jövő évi világbajnokságra és melyik lesz pótselejtezős az európai selejtező F csoportjából. A jelenleg pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok számára sorsdöntő lesz az írek elleni budapesti mérkőzés.

A portugálok számára egyszerű volt a képlet: újabb győzelmük esetén biztosították volna vb-részvételüket, és a magyarok - akik előzőleg diadalmaskodtak Örményországban - a pótselejtezőt érő második helyen zárnak a kvartettben.

Az írek az elejétől fogva keményen harcoltak, és a 17. percben egy szöglet után Troy Parrott fejelt közelről a kapuba. A folytatásban is bátrak voltak, és majdnem növelték előnyüket, ám Chiedozie Ogbene lövése a kapufán csattant. A szünet előtt felpörögtek a vendégek, és komoly helyzeteik is adódtak, azonban a 45. percben Parrott húzott be balról, majd laposan kilőtte a kapu rövid sarkát. A 61. percben Cristiano Ronaldo szándékos könyöklés miatt piros lapot kapott, így a záró fordulóban biztosan nem léphet pályára. A folytatásban ellaposodott a játék, az írek jól védekeztek, és a vezérüket vesztett riválisnak nem volt esélye a feltámadásra.

A magyarok ugyan a portugálok veresége miatt most nem harcolták ki a pótselejtezőt érő második helyet, így viszont az utolsó körben akár a csoportelsőség és a világbajnokságra kijutás is elérhető.

A nemzet tizenegynek ez akkor sikerülhet, ha vasárnap a Puskás Arénában legyőzi az íreket, és a portugálok kikapnak a vendég örményektől. Haamennyiben az írek nyernek Budapesten, a magyarok visszacsúsznak az F csoport harmadik helyére, és így még a pótselejtezőről is lemaradnak . Mindegyik másik esetben a magyarok másodikok lesznek, és készülhetnek majd a márciusi pótselejtezőre. Azonos pontszám esetén a jobb gólkülönbség döntene.

A magyarok legutóbb 1986-ban jutottak ki világbajnokságra.

A jövő évi világbjnokságot az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezik, és először lesz jelen 48 válogatott. A 12 európai csoportból az első helyezettek jutottak ki a tornára, a másodikok a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.