„Undorító rendszer ez, és már csak egy esélyünk van megállítani”

választás;Orbán-rezsim;autokrácia;Tisza Párt;

2025-11-16 08:05:00 CET

Választásról választásra követjük nyomon, miként tűntek el a korábban oly konok ideológiai határok az ellenzéki szavazók között, és sorakoztak mind egy zászló alá, ha kellett. És a választási szabályok önkényes átírása miatt kellett. Ritka ravasz terv volt, nem is illett a demokratikus politikába, de Orbán egy percig sem gondolkodott 2010-ben, hogy végképp kiszorítsa a riválisait a tábláról vagy a pályáról (lényeg, hogy játék legyen a milliók életével való szórakozás). 2026 negyedszer, és talán utoljára kap esélyt a demokratikus oldal (mérsékelt baloldaltól a mérsékelt jobboldalig), hogy eltanácsolja azt a politikai stílust, amely erőszakkal téríti le a nyugati pályáról Magyarországot. Onnan, ahonnan történelmileg a szabadság jön, oda, ahonnan az olaj. És a vér.

„Orbán Viktor (és a sokezres fideszes kőkemény mag) egyetlen megszólalása sem hagy kétséget afelől, hogy lenézi és megveti azokat, akik nem osztják a nézeteit – magyarázza Luca, miért van torkig a miniszterelnök politikájával. – Néztem az e heti interjúját, és kinyílt a zsebemben a bicska. Már fel sem vesszük, amikor azt mondja, hogy »de kérem, ez baloldali gondolkodás«. Rónai Egon sem tette ezt helyre. Persze, értem, nem akaszthatta meg minden pillanatban, hiszen Orbán már a kormánypropaganda emlegetésekor is agresszív haragra gerjedt, de könyörgöm: miért hagyjuk, hogy elfogadott magatartás legyen, ha a miniszterelnök sértegeti a baloldaliakat? Pártelnökként akár meg is tehetné, bár az sem volna elegáns, mint ahogy én sem vonom kétségbe a konzervatív értékek létezését, de itt nem ez történik.

Orbán Viktor kormányfőként tartja listázandó bűnnek a baloldali és a liberális értékeket, mintha a kommunisták élnének túl bennük. Micsoda megveszekedett baromság ez!

A fideszeseket már csak ezért sem értem, mert én ellenkező esetben nem hagynám, hogy egy általam támogatott kormányfő sértegesse, poloskázza vagy organizmusozza a másként gondolkodók millióit.”

A korábban szavazatszámlálóként és mikroadományozóként is aktív Lucát az is kiborítja, amikor a Fidesz-elnök külföldről támogatott ügynököknek nevezi a megmaradt kormányfüggetlen média munkatársait. „Leszakad a pofám, de komolyan! Milliárdokkal tömi ki a kövér propagandamédiáját, repülőnyi ingyenélő paprikajancsit utazhat közpénzen Washingtonba, a közmédiában egymásnak adják a kilincset az ún. szakértőknek nevezett, szégyentelen megélhetési értelmiségiek Lomnicitól Szánthóig, és akkor azon van fenn­akadva, hogy uniós pályázatokon nyer egy médium. Nem maradhat ez így, véget kell vetni ennek! Undorító rendszer ez, és már csak egy esélyünk van megállítani” – mondja a harmincas kisvárosi dekoratőr.

Kelet vagy Nyugat

Péter sok éve Angliában él, és elkötelezett ellenzéki. Az elmúlt időszakban ennek hangot is ad a közösségi médiában, és amennyire tud, aktívabb a tömegrendezvényeken is. Nála az tette be a kaput, hogy Magyarország egy olyan országgá vált, ahol a politikai behódolás nélkül nemigen terem babér senkinek.

„A tehetség, a szorgalom, a szaktudás semmit sem nyom a latban, mára mindez másodlagos, viszont a kormányzati gőg, a nagyképű és arrogáns, kocsmai színvonalú kommunikáció hasít

– mondja Péter. – Úgy érzem, nagyon sok ember megértette mára, hogy nem igazságos az a rendszer, amely csak a kegyeltjeinek kedvez, és az egyének személyes erőfeszítései nem igazán járulnak hozzá a boldogulásukhoz. Szerintem ezen akarnak a legtöbben változtatni, mert nemes dolog a hazafias gondolkodás, de végső soron mindenki az alapján érzi magát boldognak, hogy tud-e boldogulni. Én így látom.”A fiatalember azt sem nézi jó szemmel, amilyen eszközöket bevet a Fidesz a hatalom megtartása érdekében. „A közmédia régen elveszítette közmédia jellegét. Kelet felé sodródunk, hazánk kezdi elveszíteni a Nyugat bizalmát, a szövetségeseink támogatását. Ha marad a Fidesz–KDNP-kormány, akkor jó eséllyel ki fogunk hullani az EU-ból és talán a NATO védőernyője alól is. A tét 2026-ban szerintem ez. Kelet vagy Nyugat.”

Az elmúlt hetek adatlopási históriája után Péter valós veszélyét látja annak, hogy a hatalmát érző „patrióta rezsim” mindent megtesz a győzelemért. „Lesz itt minden, ami a csövön kifér, hogy lejárassák az ellenzéki jelölteket. Propaganda, fekete kampányok, AI generálta videók és hanganyagok. Minden. Undorodom ettől, és felháborít. Az állampolgárok listázása, lakóhelyük térképen történő megjelölése is elfogadhatatlan számomra. Én az angliai lakcímemmel regisztráltam a Tisza-appban. Nem tudom, az adataimat ellopták-e, de nincs mit takargatnom. És van rendszerváltó kártyám is, havi rendszerességgel adományozok fix összeget, esetenként egyszeri támogatást. Az október 23-i felvonuláson például a zászlókhoz adakoztam a Tisza Párt javára. Anyagilag támogatok eseti felajánlásokkal kormánykritikus újságírókat, szerkesztőségeket, tartalomgyártókat.”

„Elég a pofára esésből”

Anna jogász, és egy korábbi, 2022-es választási riportunkban a kivándorlást fontolgatta, mondván: hosszú távon szerinte mindenképpen az jár jól, aki mihamarabb elmegy. Akkoriban édesanyja biztatta legjobban, miközben persze szomorú volt, mert nagyon hiányoznának egymásnak. Az anya egyébként pedagógus, és másodállásban kisegítő volt egy hotelben. Sokat beszélgetett egy ismerősével, aki 1983-ban disszidált, ma Berlinben újságíró, és ő megerősítette abban, hogy külföldre származva mindig idegen marad az ember, de legalább tisztességesen és békében lehet élni. „Az az érdekes – meséli most Anna –, hogy én azóta is ugyanott élek, így nem változott a környezetem, de az életem és a világ nagyon megváltozott. Már ötödik éve élünk a nyolckerben, és lehet, hogy minden belpesti ezt érzi, de ebben a kerületben aztán meg lehet figyelni a belpolitikát. Múlt héten volt például időközi önkormányzati választás, és volt minden is: zaklatás, rendőrség, Gyorskocsi utca. Én közben férjhez mentem és lediplomáztam, úgyhogy így a felnőttéletet is volt alkalmam megízlelni ebben a ciklusban.”

A jövő évi választásról azt mondja: 2026 áprilisának tétje szerinte a kilábalás megkezdésének esélye, vagy megállíthatatlanul sodródunk a totális diktatúra és gazdasági romlás felé. „Ha megint nyerne a Fidesz, akkor még inkább szorulni fog az autokrácia körülöttünk. Ebben biztos vagyok.

Én látok esélyt a kormányváltásra. Ez visszagondolva nagyon messze van attól az apátiától, amibe 2022 és 2024 között estem.

A Tisza Pártot azért támogatom, amiért az ellenzéki összefogást is támogattam, még akkor is, ha jobbikos jelöltre kellett szavaznom egyéniben. Minden erőmmel azon vagyok, hogy az Orbán-rendszert leváltsuk. A környezetemben is azt kérem mindenkitől, hogy ne osszák meg a szavazataikat, és ne féljenek attól, hogy a Tiszának kétharmada lehet. Ezt a rendszert csak kétharmaddal lehet eltörölni, másrészt pont a taktikai szavazással juttatnánk megint a Fidesznek kétharmadot. Álértelmiségi okoskodásnak gondolom azt, hogy emberek egy autokrácia 15. évében arról gondolkoznak, hogy van-e az egyetlen kihívónak elég jó programja.”

Anna nem rejti véka alá sem az érzelmeit, sem az elszántságát. „Hogy miért húz fel ennyire a téma? Mert a férjem külföldi állampolgár, és az életünk minden területén érezzük azt a diszkriminációt, ami akár jogszabályokból, akár egyszerű, a fejekben ülő idegengyűlöletből ered.”

A jogász azt gondolja, hogy a Tisza-világ alkalmazás feltöréséből jól látszik már azoknak a veszélyeknek egy kis szelete, ami a kormányváltásra leselkedik a következő hónapokban. Az állampártnak semmi sem lesz drága, hogy mentse magát.

„A Fidesz saját állampolgárai ellen fordult, felhasználta a személyes adatainkat, orosz módszerekkel meghekkel, és félelmet akar kelteni.

Elsődleges eszközei szerintem a gátlástalan álhírkampányok lesznek, abban a reményben, hogy valami majd megragad. De az alkalmazás meghekkeléséből eredően a durvább módszerektől sem fognak elriadni.”Anna nemcsak tervezi, hogy belead mindent, de önkéntesként részt is vesz a választási kampányban. „A 2022-es választáson Zalában estem pofára, amikor EBESZ-megfigyelőket kísérgettem, és a gyakorlott holland politikus megfigyelők már 11 órakor megmondták a részvételi adatok alapján, hogy bukó van. Nem akarom még egyszer átélni ezt. Nem tartom magam „tiszásnak” alapvetően, ha címkét kell választani, akkor inkább szocialistának gondolom magam, de ahogy 2022-ben, most is a személyes szimpátia elé helyezem a kormányváltás érdekét.”