Magyarország ma lerabolt állam, de már az első napokban érezhető lesz a fordulat

Tisza Párt;

2025-11-15 14:29:00 CET

A Tisza Párt munkáját több mint 65 munkacsoport támogatja a munkájukat, benne közel 1000 szakértővel. Több mint 50 különböző szakpolitikai témában készülnek a stratégiáik.

A Tisza programalkotásért felelős vezetője, Tanács Zoltán felidézte, először áll ekkora tömeg előtt, egy ilyen színpadon. 25 éven keresztül egyetlen cégnél dolgozott, nem az az ugrálós típus. Miniszterekkel, cégvezetőkkel, polgármesterekkel és rektorokkal is dolgozott, minden kormánynak, mindenfajta érában, 1999 óta. 2025 januárban kereste meg Magyar Péter azzal, hogy segítsen a Tiszának. Ő soha nem politizált, mégis, jó pár éve érezte, hogy változás kell, hogy ami ebben az országban folyik nem mehet így tovább. Márciusban lemondott cégvezetői pozíciójáról. Azért nem mondott azonnal igent, mert félt kiállni a nyilvánosság elé. A félelem tenni akarássá alakult - jelentette ki.

Úgy folytatta, több száz szakértővel dolgozik együtt, „csodálatos sokféleségben és mégis egységben” a programon, a cél, hogy bepótolják azt, amit a politikai elit az elmúlt 35 évben képtelen volt véghez vinni: egy valódi rendszerváltást. A Fidesz 15 év alatt bebizonyította, hogy nem alkalmas erre a feladatra, nem látni mást, csak propagandát, terv, elképzelés nélküli osztogatást a választások előtt. Ez szavazatvásárlás közpénzen - állapította meg.

Tanács Zoltán hozzátette, több mint 65 munkacsoport támogatja a munkájukat, benne közel ezer szakértővel. Több mint 50 különböző szakpolitikai témában készülnek a stratégiáik, felkészülnek arra, mit kell megvalósítani az első 100 napban, előkészítik a jogszabályokat, készülnek arra, hogy győznek, méghozzá kétharmaddal - hangsúlyozta. Tisztában vannak azzal, hogy „lerabolt állammal” kell majd szembenézniük, rengetek csontváz lesz a szekrényben, titkos szerződések, hitelmegállapodások. De - folytatta - egy államnak mindig arra van pénze, amire szeretne költeni. Segíteni fog a társadalom arra, hogy reális, előre mutató programot alkossanak.

A jövő Magyarországa békés, rendezett ország lesz, ahol kívül és belül is nyugalom van, az állam nem uralkodik, szolgál. Tiszta, haladó ország lesz, ahol a tudás megbecsült érték. Szabad és boldog ország lesz, ahol valódi demokrácia van - fűzte hozzá Tanács Zoltán, megígérve, már az első napokban érezhető lesz a fordulat. A választás másnapján friss levegőt fogunk szívni, mindenki fellélegezhet, aki egy szabad, európai és élhető országra vágyik - hangsúlyozta.

Azonnal elzárják a propaganda pénzcsapját, megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, antikorrupciós intézményrendszert hozunk létre, elkezdik visszavenni az ellopott nemzeti vagyont. Helyreállítják a jogállamiságot és a demokratikus működést. Az első 100 napban feltárják a múltat, és elkezdjük újjáépíteni az országot. Az eredmények hónapról hónapra látszani fognak. Számonkérhető kormányzás lesz, beszámolókkal arról, mit sikerült elérni és mit nem - ígérte.