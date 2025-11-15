DPK-nagygyűlés: Magyarországon nagyon jó világ van, vezetők vagyunk Európában – Videó!

De ha minden ilyen szuper, akkor mi szükség pénzügyi védőpajzsra?
Erről kérdeztünk a háborúellenes gyűlésnek nevezett összejövetel előtt digitális polgárokat, illetve Menczer Tamást és Havasi Bertalant.
Fekete Norbert videója.
2025-11-15 20:31:00 CET
A helyi képviselők írásban jelezték a problémát a fideszes polgármesternek és a jegyzőnek.