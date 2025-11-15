Videó;Fidesz;nagygyűlés;Győr;Orbán Viktor;Havasi Bertalan;Menczer Tamás;Digitális Polgári Körök;

DPK-nagygyűlés: Magyarországon nagyon jó világ van, vezetők vagyunk Európában – Videó!

És jók a nyugdíjak is, csak nincs korrekt ellenzék - tudtuk meg a Fidesz Digitális Polgári Körök nevű termékének győri bemutatóján. 

De ha minden ilyen szuper, akkor mi szükség pénzügyi védőpajzsra?

Erről kérdeztünk a háborúellenes gyűlésnek nevezett összejövetel előtt digitális polgárokat, illetve Menczer Tamást és Havasi Bertalant.

Fekete Norbert videója.

A helyi képviselők írásban jelezték a problémát a fideszes polgármesternek és a jegyzőnek.