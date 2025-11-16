Győrben is megjelent a férfi, aki őrjöngve támadt rá a Tisza Párt önkénteseire Budapesten

Győr;kampányrendezvények;Tisza Párt;Digitális Polgári Körök;

2025-11-16 16:11:00 CET

Semmit nem bánt meg.

Megjelent szombati DPK-nagygyűlésen Czédulás József, az a férfi, aki még márciusban őrjöngve támadt rá a Tisza Párt önkénteseire Budapesten a Kelenföldi pályaudvaron, a többi között akasztással fenyegetve őket. A Telex stábja megtalálta a férfit, és fel is tett neki néhány kérdést, a válaszokból pedig az derül ki, hogy semmit nem bánt meg.

Czédulás Józsefet a kelenföldi incidens után közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt gyorsított eljárásban ítélték fél év, két évre felfüggesztett börtönbüntetésre. A Telexnek most azt mondta, ő csak „kifejezte a véleményét”, amúgy is a tiszás aktivisták azt kérték, írja alá az ívüket.

Hogy bántam volna már meg? A hazaárulást a törvény bünteti. Aki hazaáruló, azt föl kell akasztani – jelentette ki arra a kérdésre, hogy megbánta-e amit tett. A 444 úgy tudja, hogy megpróbált bejutni a fideszes kampányrendezvényre, de nem engedték be. Későbbi jelenetek szerint pedig a férfi most sem bírt magával, legalábbis mint ellentüntetőt kivezették a Tisza Pártnak a Rába másik oldalán, a Bécsi kapu téren tartott nagygyűléséről.

A 444 szerint fideszes influenszerek aztán arról posztoltak, hogy Magyar Pétert bekiabálásokkal fogadták Győrben - esélyes, hogy erre építették fel ezeket a beszámolókat.