Csányi Sándor is összeomlott az Írország elleni meccs után, elcsukló hangon mondta, hogy nagyon csalódott

MLSZ;Csányi Sándor;magyar labdarúgó-válogatott;

2025-11-17 02:10:00 CET

Szó se róla, nehéz ilyenkor mit mondani.

Csányi Sándort is megpróbálta szóra bírni a sajtó a tragikusan végződött Írország elleni futballmeccs után, de láthatóan az MLSZ elnökét is megviselték a látottak, így két kérdés után ott is hagyta az újságírókat.

Mint beszámoltunk, hatalmas sokkal ért véget vasárnap délután a magyar labdarúgó-válogatott Írország elleni világbajnoki selejtező mérkőzése: a meccs túlnyomó részében határozottan jobb teljesítményt mutató nemzeti tizenegy egy utolsó utáni pillanatban kapott góllal szenvedett 2-3-as vereséget a Puskás Arénában, ezzel pedig egyetlen pillanat alatt foszlottak szét az álmok, hogy 1986 után ismét kijusson a magyar válogatott egy világbajnokságra.

Az RTL Híradónak Csányi Sándor kissé elcsukló hangon elmondta, nagyon reménykedett abban, hogy a pótselejtezőt legalább sikerül kiharcolni és szerinte meg is érdemelte volna a csapat. – Nagyon csalódott vagyok - tette hozzá. A Nemzeti Sport kérdésére, hogy vajon mi hiányozhatott, annyit mondott, hogy talán a meccs végén koncentráció. Amikor pedig a lap riportere megjegyezte, hogy az MLSZ elnöke is láthatóan megkönnyezte a történteket, Csányi Sándor csak legyintett egyet, és inkább magukra hagyta a sajtó munkatársait.