„Ezt dugd fel, Orbán Viktor!” – üzente a Kneecap az Írország ellen elveszített vb-selejtező után

labdarúgás;Orbán Viktor;magyar labdarúgó-válogatott;Kneecap;

2025-11-16 22:00:00 CET

Még mindig fáj nekik a kitiltás.

Villámgyorsan élt a tálcán kínálkozó lehetőséggel a belfasti ír raptrió, a Kneecap azután, hogy a 2026-os futball-világbajnokság selejtezőkörében Írország idegenben, a budapesti Puskás Arénában egy utolsó utáni pillanatban lőtt góllal 3-2-re legyőzte a magyar válogatottat, ami azt jelenti, hogy Magyarország 40 év után sem jut ki a megméretésre. „Dugd ezt fel a seggedbe, Orbán Viktor!” – üzente a Kneecap egy X-bejegyzésben a futballrajongó magyar miniszterelnöknek.

Mint ismert, a markánsan Izrael-ellenes, palesztinpárti kiszólásairól ismert Kneecapet az Orbán-kormány kezdeményezésére tiltották ki Magyarországról, miután a Sziget Fesztivál szervezői nem voltak hajlandóak lemondani a fellépését. A döntés okaként az antiszemita gyűlöletbeszédet, valamint a Hamász és a Hezbollah nyílt éltetését emelték ki. Ennek megfelelően az Idegenrendészeti Főigazgatóság határozata alapján három év időtartamra önálló beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el az északír raptrió mindegyik tagja, vagyis J.J. Ó Dochartaigh, Liam Óg Ó hAnnaidh és Naoise Ó Cairealláin ellen. Ez azt jelenti, hogy három évig egyikük sem léphet Magyarország területére.

Korábban a Kneecap a dublini ír-magyar vb-selejtező alkalmával is megüzente, hogy „Írország – Magyarország éppen most Dublinban. És bassza meg Orbán Viktor!” A magyar kormányfő azt a meccset is a helyszínen, élőben nézte meg.

Hivatalos közleményeiben Kneecap határozottan tagadja, hogy bármilyen terrorszervezetet támogatna, noha előfordult, hogy a Hamászt és a Hezbollahot éltették, illetve Hezbollah-zászlót lengettek a színpadon. Az Egyesült Királyságban mindkét terrorszervezet be van tiltva, támogatásuk bűncselekmény.