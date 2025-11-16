Marco Rossi: Amióta szövetségi kapitány vagyok, most érzem magam a legrosszabbul

VB-selejtező;magyar labdarúgó-válogatott;Marco Rossi;Szoboszlai Dominik;

2025-11-16 18:47:00 CET

Még ma megvitatja az MLSZ-szel, hogyan tovább. Szoboszlai Dominik néhány szónál nem is tudott többet mondani az Írország elleni mérkőzés után.

Mint beszámoltunk, hatalmas sokkal ért véget vasárnap délután a magyar labdarúgó-válogatott Írország elleni világbajnoki selejtező mérkőzése: a meccs túlnyomó részében határozottan jobb teljesítményt mutató nemzeti tizenegy egy utolsó utáni pillanatban kapott góllal szenvedett 2-3-as vereséget a Puskás Arénában, ezzel pedig szertefoszlottak az álmok, hogy 1986 után ismét kijusson a magyar válogatott egy világbajnokságra.

A mérkőzés után az M4 Sport próbálta meg szóra bírni Szoboszlai Dominikot, a válogatott csapatkapitánya azonban társaihoz hasonlóan teljes letargiába zuhant a lefújást követően, így nem túl meglepő módon a csatorna kamerái előtt sem leplezte csalódottságát, tőmondatokban reagált. – Nagyon - felelte arra a kérdésre, hogy fáj-e a szíve a történtek után. – Nem - mondta arra, hogy lehet-e érdemben értékelni egy ilyen vereség után. – Úgy néz ki, igen - válaszolta, hogy ezek szerint igazságtalan-e a futball.

Marco Rossi érdemben tudott nyilatkozni, de láthatóan és hallhatóan ő is teljesen maga alatt van. A magyar válogatott szövetségi kapitánya elmondta, nehezen találja a szavakat, csalódott és szomorú „a srácok, a szurkolók, az ország” miatt. Tudták, hogy a meccs végén az írek ívelgetni fognak, ugyanúgy, ahogy azt Dublinban is tették, de a meccs végén már nem tudták fizikailag úgy felvenni a versenyt, ahogy kellett volna. Nehéz a történteket elfogadni - tette hozzá. Az első, dublini találkozón meg lehetett volna a 2-1, itt most meglehetett volna a 2-2, de a csapat hozzáállására így sem lehet panasz, mert azt tették, amit kért tőlük - mondta a szövetségi kapitány.

Nagyon nehéz lesz innen felállni, nehéz most a jövőre gondolni, a következő mérkőzésekre márciusban - mondta Marco Rossi. Mint fogalmazott, most már jó ideje ő a magyar válogatott szövetségi kapitánya, és amióta betölti a tisztséget, ez az a pillanat, amikor a legrosszabbul érzi magát. – Természetesen nem akarok semmilyen alibit vagy magyarázatot keresni, amint korábban is mondtam, én vagyok az első számú felelős. Nagyon-nagyon szomorú vagyok – jelentette ki.

Később a sajtóütájékoztatón a szövetségi kapitány azt mondta, talán a szerencse sem állt mellénk a végjátékokban, több ki nem kikényszerített hibát is elkövetett a magyar válogatott. – Sokszor elmondtam már, hogy a miénk egy jó csapat, de nem kiváló, nekünk ez nem fér bele. Nem ezt érdemelték a szurkolóink. Egy ilyen napot nem így kellett volna lezárni. A srácoknak nem tudtam semmiért szemrehányást tenni.

Ma a vezetőséggel megvitatjuk, milyen irányba haladjunk tovább. Tisztázni kell, hogyan tovább

– fűzte hozzá, a vezetőséggel gyaníthatóan az MLSZ-re célozva.