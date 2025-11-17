Semjén Zsolt benyújtotta a 14. havi nyugdíjról szóló törvényjavaslatot

Semjén Zsolt;törvényjavaslat;14. havi nyugdíj;

2025-11-17 12:01:00 CET

A Fidesz kezdeményezte, hogy gyorsítva tárgyaljon róla az Országgyűlés.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtotta a 14. havi nyugdíjról szóló javaslatot a parlamentnek – vette észre a Telex.

A dokumentumból kiderül, hogy 2026-tól a nyugdíjasok minden évben a 13.-on felül 14. havi nyugdíjban is részesülnek majd, de a juttatás bevezetése fokozatosan történik.

A 14. havi nyugdíj összege a kifizetésének első évében, tehát 2026-ban a havi nyugdíj 25 százaléka, vagyis egyheti összeg.

A teljes 14. havi nyugdíj kifizetésére még bőven várni kell, ugyanis

2030-ig kell elérni a nyugellátás összegének 100 százalékát.

A Fidesz kezdeményezte, hogy a hétfőn benyújtott törvényjavaslatot gyorsítva tárgyalja meg az Országgyűlés. Ezzel kapcsolatban a Demokratikus Koalíció a lapunknak is elküldött közleményében kiemelte, támogatja, hogy a 14. havi nyugdíjról sürgős tárgyalás legyen a parlamentben. „Így be tudjuk nyújtani a baloldali programunkban szereplő saját nyugdíjjavaslatunkat – a svájci indexálást – amely a Fidesz és a Tisza javaslatainál is több pénzt juttatna a nyugdíjasoknak” – áll a közleményben.