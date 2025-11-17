Donald Tusk szerint szabotázs áll a lengyel vasútvonalon történt robbantás mögött

Példátlan szabotázsakciónak nevezte a Lengyelországot Ukrajnával összekötő Varsó–Lublin vasútvonalon történt robbanást Donald Tusk miniszterelnök – írja a Reuters.
A kormányfő ígéretet tett arra, hogy megtalálják az incidensért felelős személyeket, mivel állítása szerint a történtek akár tragikus következményekkel is járhattak volna. Vasárnap reggel egy mozdonyvezető jelezte, hogy megsérült a Varsó és Lublin közötti vonal egy szakasza.
Donald Tusk közölte, hogy ezen a vonalon szállítanak fegyvereket Ukrajnába.
Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter bejelentette, hogy a hadsereg átvizsgál egy 120 kilométeres, az ukrán határ felé tartó vasúti pályaszakaszt.
Az ukrajnai háború kezdete óta egy, gyújtogatásokból, szabotázscselekményekből és kibertámadásokból álló hullám sújtja Lengyelországot és más európai országokat. Amennyiben igaz a lengyel kormány feltételezése, akkor a Varsó és Lublin közötti vonalon történt robbanás ebbe a trendbe illeszkedik. A lengyel kabinet Oroszországot tette felelőssé, arra hivatkozva, hogy Lengyelország Kijev egyik legfontosabb ellátási csomópontjává vált.
Oroszország többször is tagadta, hogy bármilyen köze lenne ezekhez a szabotázsakciókhoz.
Varsó korábban közölte, hogy Romániával együttműködve nyolc személyt vett őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Oroszország megbízásából szabotázst készítettek elő.