Karácsony Gergely: 27 ezer ember elképesztő erő, ha valaki provokál, másra is lehet használni

2025-11-17 12:36:00 CET

Ha nincsen zene, nincsen tánc – üzenik a fővárosi szakszervezetek, de a BKV beszállítói már előbb befeszülhetnek.

Hol van cár atyuska gyűrűje, megcsókolom én, azon ne múljon! Egy városvezető manapság nem lehet se sértődékeny, se finnyás – ironizált Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi szakszervezetek által szervezett első dolgozói fórumon a BKV Akácfa utcai székházában. De kifogytak már a mosolyból a BKV-sok. Zavart, izgatott várakozás lebegett a fejek felett. Az egykoron fényesebb napokat látott Egri terem zsúfolásig megtelt. Végül a dupla szárnyas bejárati ajtót is kinyitották, hogy a kint rekedtek is hallhassák mi zajlik odabent. Váll vállhoz ért a sötét falburkolatok előtt ácsorgók között. Az előttük sorakozó kopott vörös bársonyos székek mindegyikén ültek. Senki nem bontott cukorkát, nem majszolt szendvicset, nem kortyolgattak ásványvizet és még telefon se csengett bele. Sötét tömbként várták a híreket. S talán útmutatást.

A történelem mindig visszarángat minket olyan helyzetekbe, amit inkább elkerülnénk – jegyezte meg a főpolgármester, aki felidézte, hogy a szolidaritási adóval hogyan fosztja ki módszeresen a várost a kormány, hogyan járták be az összes jogi fórumot, hogyan veszik semmibe a bírósági döntést. Elmondta, hogy már mindenki is átvilágította az önkormányzatot és a cégeket, ha kutakodnak még talán találnak, néhány parkolóhely bérleti szerződést – utalt a Budapest Brand vizsgálatra a városvezető –, de a tény az, hogy ez a város ma 25 százalékkal kevesebb pénzből működik. Százmilliárdot vettek ki a főváros zsebéből. Ezt a problémát, amit a kormány okozott, csak a kormány tudja megoldani.

A fővárosi önkormányzat nem azért van, hogy finanszírozza a kormányt, hanem azért, hogy szolgáltasson a budapestieknek. Nekünk a pénz most kell, ha nagyívű álmaink már nincsenek is a város fejlődéséről, de legalább bizonyosak lehessünk abban, hogy mit hoz a jövő. De semmit sem állíthatok biztosan.

A kormány felrúgva minden ígéretét továbbra sem tárgyal velünk

– tette hozzá Karácsony Gergely, majd hozzátette: mindent lehetséges módszert bevetettek már, hogy teljesíteni tudják a törvényben előírt kötelezettséget, miszerint nem lehet adósságuk az év végén. De ez már nem elég. Azt pedig senki nem tudja, hogy mi következik utána, mert erre még nem volt példa. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy „senkit nem akar belevinni egy politikai csatározásba”, de ez a vita már túlmutat a politikán. Ez több millió embert érint. A nyár elején közösen nyilvánították ki, hogy azt a helyzetet, amiben van most vagyunk el kell kerülni, mégis itt tartunk”.

Már régen a béremelésről kellene beszélnünk, de egyelőre nem tud erre garanciát vállalni. Egyszer 10 percre leállt a város. Én döntöttem róla, mert ha megvárnám, amíg a közgyűlés dönt fontos ügyekben, itt maradnák reggelig. Nem várom meg, hogy haladjunk. A fővárosiak túlnyomó része támogatta ezt. Meg is hallották a Karmelitában – mondta Karácsony Gergely, de rögtön egyértelművé tette, újra ilyen döntés nem hoz, mert ez nem egy magánszám.

Senkit nem akarok túszként belerángatni egy ilyen csatába. Mi már elfogytunk. Egy dologból ért ez a kormány, az erőből, ami túlmutat a Facebook-buborékon.

Ez a 27 ezer ember, akiknek a munkája olajozza azt a motort, ami hajtja az ország gazdaságát. Ez egy elképesztő erő, amit ha valaki provokál, másra is lehet használni. De ez nem a tulajdonos döntése lesz, hanem a munkavállalóké. Ki kell billentenünk a holtpontról ezt a politikai vitát – hevített Karácsony, de szerinte a végén Orbánék félrerántják a kormányt. Ezzel együtt kicsinyesnek és méltatlannak tartotta ezt a játszmázást. Azzal zárta, hogy a városvezetés mindig szövetségben volt a munkavállalókkal, legyenek abban most is. Számít rájuk.

„Pontosan látom mi van a spejzben. A szolgáltatás stabil és ez így is marad decemberig. Még a karácsonyi ajándékokra is jut, mert a városvezetésnél a munkavállalók vannak az első helyen. A beszállítóink, a nekünk bedolgozó cégek nehezebb helyzetben vannak, mert nekik nem tudjuk kifizetni a számlákat, pont azért, hogy ne csússzunk mínuszba az év végén. Nekik türelemmel kell lenniük” – vette át a szót Takács Péter, a BKV vezérigazgatója, aki szerint nem egyszer voltak kritikus helyzetben, mindig sikerült átvészelni a nehéz időket.

„A mai napig sem érezzük azt, hogy annak a 27 ezer dolgozónak sorsa, akit képviselünk, érdekelné a kormányt. Hiába hívtuk a múlt heti tárgyalásra és a mai dolgozói fórumra Gulyás Gergely miniszter urat, nem jött el és mást se küldött maga helyett. Nem a város- és cégvezetésen múlik, hogy csődbe megy-e a város” – összegzett Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke, Fővárosi Közszolgáltatói és Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének (FÖX) koordinátora, nem titkolva, hogy a sztrájkhoz vezető jogi út hosszadalmas, mire elérnének a jogszerű munkabeszüntetéshez, már leállhat a város tőlünk függetlenül. Azt is jelezte, hogy megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat, bár a tulajdonos főváros forrás híján aligha adhat erre felhatalmazást a cégvezetőknek. „Senki nem kötelezhető, hogy ingyen dolgozzon. De ha nem lesz fizetés, már semmi sem lesz” – zárta a fórumot Naszályi Gábor.

A felszólalókat nagy tapssal jutalmazták, de az unszolás ellenére se tett fel senki egyetlen kérdést sem a főpolgármesternek, aki elment díszpolgári címeket adományozni.

A tömeg azonban csak lassan oszlott fel. Az emberek itt is ott is csoportokban vitatták a helyzetet. Mintha egy lezárt kuktában sűrűsödne a gőz.

„Talán túl nyugodtnak tűnt ez a dolgozói fórum, de nem is számítottam másra, ez nem az helyzet volt, ahol kitörjenek. A szerelőcsarnokokban, járműtelepen, az öltözőkben, az irodákban sokkal élesebb szóváltások zajlanak” – válaszolta a Népszava kérdésére Gulyás Attila Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy „ a vezérigazgató által is elmondott számlacsúszások miatt előállhat egy olyan helyzet, hogy bért még kap a dolgozó, de az alkatrész, üzemanyag, áram már nem jön be a műhelybe, így hiába dolgozna, nem tud. Hiába venné fel a munkát a buszsofőr, ha nem lesz üzemanyag a járműben, vagy hiányzik a szervizelés. Senki sem tudja pontosan kiszámítani, hogy a türelmetlenné váló partnercégek milyen sorrendben, mikor állnak le a szállítással”.

A szakszervezeti vezető nem titkolta, hogy a bértárgyalások eredménytelensége okán a sztrájk szervezésbe is belekezdenek, de ennek törvényes útja olyan hosszú, hogy mire a végére jutnak, már talán nem lesz miért sztrájkolni. De az bizonyos, ha nem jönnek a munkabérek, akkor „nincsen zene, nincsen tánc”.