Eltűnt az egyházak iskolai szegregációjával foglalkozó állásfoglalás az ombudsmani hivatal honlapjáról

2025-11-17 15:04:00 CET

A Civil Közoktatási Platform úgy véli, szándékosan vették le a kormányzatra nézve kínos kutatási anyagot, a hivatal technikai okokra hivatkozik.

Először csak elrejtették, a hétvégére azonban teljesen eltűnt az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának honlapjáról az a nemrég megjelent állásfoglalás, amely az egyházi iskolák felvételi és működési gyakorlatának, valamint a roma gyerekek iskolai szegregációjának összefüggéseire hívta fel a figyelmet – mutatott rá hétfői közleményében a Civil Közoktatási Platform (CKP). Az állásfoglalást november 3-án hozta nyilvánosságra Szalayné Sándor Erzsébet leköszönő ombudsmanhelyettes, majd miután a sajtó is szemlézte a megállapításokat, a dokumentum lekerült a főoldalról és csak kulcsszavas keresés után lehetett rátalálni, november 16-ára azonban teljesen eltűnt, a CKP szerint semmilyen keresőkifejezésre nincs találat.

A távozó ombudsmanhelyettes – akinek mandátuma az állásfoglalást követő napon, november 4-én járt le – vizsgálódásának eredményeiről a Népszava is beszámolt. A kutatás megerősítette, amire korábban már független szakértők is rámutattak, vagyis hogy az egyházi iskolák nagymértékben járulnak hozzá a roma diákok iskolai elkülönítéséhez, növelik az oktatási szegregációt. Például Hajdú-Bihar megye egyik térségének református iskoláiban vallási, értékrendi és teljesítményalapú szűrőket alkalmaztak, amelyek formálisan mindenkire vonatkoztak, de a gyakorlatban a hátrányos helyzetű és roma gyermekeket nagyobb arányban zárták ki a felvételi lehetőségből.

- Az Orbán kormány 2012-ben megkönnyítette az egyházak számára az iskolák fenntartásának átvételét, azóta számos vizsgálat, elemzés, tanulmány igazolja, hogy ez a szelekció, szegregáció kiugró növekedését okozta. A kormányzat és az érintettek ezt tagadták, illetve ellehetetlenítették a szükséges adatokhoz való hozzáférést - olvasható a CKP közleményében, amiben arra is kitértek, hogy az eltüntetett ombudsmanhelyettesi állásfoglalás őszintén és tisztességesen írta le a valóságot. Szerintük a kérdés már csak az, hogy Juhász Imre, az Alkotmánybíróság volt elnöke, az új ombudsman, vagy Gyeney Laura Zsuzsanna, az új helyettes ombudsman “miért tartotta első tevékenységei közt a legfontosabbnak eltávolítani az egyházi fenntartók pusztító hatását igazoló jelentést az oktatási egyenlőtlenségek, oktatási szegregáció területén”.

A dokumentum cikkünk írásakor sem volt fellelhető az ombudsmani hivatal weboldalának “Jelentések, indítványok, állásfoglalások” menüpontja alatt, és a kulcsszavas keresések sem hoztak eredményt.

Érdeklődtünk a hivatalnál, ahonnan Mikula Andrea sajtófőnöktől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a hivatal több technikai műveleten keresztül új honlapra áll át, “mely érintette a korábbi alapvető jogok biztosa, Dr. Kozma Ákos és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó korábbi biztoshelyettes, Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet tevékenységével kapcsolatos tartalmat”. Arra a kérdésünkre nem kaptunk választ, az egyházak iskolai szegregációját bemutató állásfoglalás mikor lesz újra elérhető.