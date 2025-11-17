Úgy tűnik, Ruszin-Szendi Romulusz és Rost Andrea is tiszás képviselőjelölt-jelölt lesz

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, Rost Andrea operaénekes és Bóna Szabolcs agrármérnök is a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltjei között szerepelhet – írja a 24.hu.
A korábbi vezérkari főnök Hajdúszoboszlón indulhat, ahol a fideszes Bodó Sándor lehet az ellenfele, aki 2010 óta minden alkalommal megnyerte ezt a választókerületet. Rost Andrea a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú választókerületében indulhat, ahol kihívója a fideszes Kállai Mária lehet, aki az előző két választást győztesként zárta a Szolnok központú körzetben.
Bóna Szabolcs a Győr-Moson-Sopron vármegyei 3. számú egyéni választókerületében indulhat, ahol azzal a fideszes Gyopáros Alpárral mérkőzhet meg, aki 2006 óta folyamatosan nyerni tudott a megyében. A portál úgy tudja, hogy Nagy Ervin színész Fejér vármegye 4-es számú választókerületében indul, róla a Telex írta meg, hogy Dunaújvárosban lehet jelölt. A lap arról is beszámolt, hogy a Tisza Párt mégsem indítaná Bódis Krisztát Hadházy Ákos ellen.Nagy Ervin Dunaújvárosban lehet a Tisza Párt képviselőjelöltje
A zuglói jelölt Velkey György László lehet, aki szeptemberben lett Magyar Péter kabinetfőnöke, Bódis Kriszta pedig a budapesti 2-es választókerületben próbálkozhat, amelynek központja a VIII. kerület.Mégsem Hadházy Ákos körzetében lenne jelölt-jelölt Bódis Kriszta
Korábban a Telex pedig arról számolt be, hogy Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke a XXII. kerületben indulhat. A programalkotásért felelős Tanács Zoltán pedig az 1-es választókerületben szerepelhet, amelyhez az I. kerület mellett a pesti belváros jelentős része is tartozik.
A Magyar Péter vezette pár hétfő este mutatja be azokat, akikre az előválasztáson szavazni lehet.Magyar Péter: Hétfőn bejelentjük a Tisza jelölt-jelöltjeit mind a 106 egyéni választókerületbenMagyar Péter tárgyalt Győr polgármesterével, akinek az alpolgármestere és a kabinetfőnöke be is jelentkezett Tisza-jelöltnek