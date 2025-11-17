A Civil Közoktatási Platform úgy véli, szándékosan vették le a kormányzatra nézve kínos kutatási anyagot, a hivatal technikai okokra hivatkozik.
A szülők véleményét egy online kérdőívben kérték ki az iskolai KRÉTA-rendszeren keresztül, kitöltésének határideje február 16-án járt le, február 18-ára pedig már el is készült a rendeletmódosítás tervezete.
A Civil Közoktatási Platform szerint módosítani kell a tervezeten.
A Népszava még október elején írta meg: a kormány törvényi szinten tervezi szabályozni, hogy a pedagógusok csak az új Nemzeti alaptantervhez (NAT) készült tankönyvekből taníthassanak.
Kezdődik az új tanév a közoktatásban, ismét a változás, a javulás reménye nélkül.
A Civil Közoktatási Platform hosszú ideje készít szakpolitikai javaslatokat, de a jelek szerint ezek elkerülték az oktatásért is felelős belügyminiszter figyelmét.
Novák Katalinhoz, Maruzsa Zoltánhoz és Vecsei Miklós miniszterelnöki megbízotthoz fordulnak.
Nemzetinek sem nevezhető az új alaptanterv, ami rideg, gyerekellenes, és a politika szolgálólányává teszi az irodalmat – figyelmeztetnek a pedagógusok.
A Fidesz-KDNP-n kívül bármely párt kerüljön is hatalomra a közeli (vagy távoli) jövőben, az biztos, hogy újból lesz önálló oktatási minisztérium - ennek szükségességében ugyanis minden ellenzéki politikus egyetértett a Civil Közoktatási Platform (CKP) szombati rendezvényén, ahol a jövő évi parlamenti választásokon indulni kívánó pártok képviselői ismertették oktatási elképzeléseiket. A négy részesre tervezet rendezvénysorozat első fórumán az azonnali intézkedésekről, illetve a fenntartás és az autonómia kérdéséről volt szó.
Semmiféle rend, semmiféle szakmai eljárás nem valósul meg az új Nemzeti alaptanterv (NAT) előkészítése kapcsán, és szó sincs sem szakmai, sem társadalmi nyilvánosságról - reagált a Civil Közoktatási Platform (CKP) az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) közleményére, amelyben azt írták, a NAT kidolgozása a szakmai nyilvánosság teljes, ütemezett bevonásával történik.
Már írják az új NAT-ot: az uniós forrásból fedezett, 2,4 milliárdos projekten a nyilvánosság kizárásával száz ismeretlen szakértő dolgozik.
Kedden elfogadta a parlament a tanulási nehézségekkel küzdőket érintő törvénymódosítást, amely szakmai szervezetek szerint jelentősen ronthat több tízezer gyermek esélyein.
Megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) immár egyetlen őszinte gesztusra sem képes, cinikus módon viszonyul partnereihez - fogalmaztak tegnap a Civil Közoktatási Platform (CKP) szóvivői, reagálva az Emmi közleményére, amelyben szakmai érdemmel bíró, "tájékozódó" megbeszélésként értékelik a CKP-val történt csütörtöki, technikai egyeztetést.
A civil közoktatási platform visszautasítja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) ismét az általa létrehívott köznevelési kerekasztalhoz rendelné a tárgyalásokat szervezetükkel, amelyhez "félszáz, az oktatás teljes spektrumát, a pedagógusokat, szülőket és diákokat képviselő szervezet csatlakozott".
Mikor mennek el a kormány köznevelési kerekasztalára?
Negyvenöt civil és szakmai szervezet részvételével összeült a civil közoktatási platform kedden Budapesten.