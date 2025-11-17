Oktatás - Első lépés a fájdalomcsillapítás

A Fidesz-KDNP-n kívül bármely párt kerüljön is hatalomra a közeli (vagy távoli) jövőben, az biztos, hogy újból lesz önálló oktatási minisztérium - ennek szükségességében ugyanis minden ellenzéki politikus egyetértett a Civil Közoktatási Platform (CKP) szombati rendezvényén, ahol a jövő évi parlamenti választásokon indulni kívánó pártok képviselői ismertették oktatási elképzeléseiket. A négy részesre tervezet rendezvénysorozat első fórumán az azonnali intézkedésekről, illetve a fenntartás és az autonómia kérdéséről volt szó.