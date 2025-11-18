adó;Orbán Viktor;kis- és középvállalkozások;MKIK;

2025-11-18 06:00:00 CET

Orbán Viktor miniszterelnök saját bevallása szerint tegnap reggel még nagyon gyászos hangulatban volt, nehezen teszi túl magát azon, hogy szerinte az írek elleni meccs olyan volt, mintha az ország tüdőlövést és szívinfarktust kapott volna. De ahogyan mondta, kesergésből nem lehet megélni, meló van és hétfőre az volt kijelölve hogy a kormány megállapodik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. Így is tettek és közösen bejelentettek egy 11 pontos intézkedési csomagot a kis- és középvállalkozások számára.

Sok érintett valószínűleg már a bejelentés hírére a szívéhez kapott és érzett egy kis nyomást a mellkasában. Azt a cégvezetők többsége ugyanis már biztosan tudja, hogy azzal nem szokott jól járni szektor, ha a kormány érdeklődésének középpontjába kerül. Megtudták, hogy Orbán Viktor, a kamara kérésére "fájó szívvel", de elfogadta, hogy fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedékiadó-emelését. Legyintés: ez szeptember óta köztudott, hiszen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már bejelentette. A figyelem a több adócsökkentési és adóegyszerűsítési intézkedésre vetül hát.

Hogy miért fáj a miniszterelnök szíve, azt persze nem nagyon lehet érteni, hiszen a könnyítéseket a megemelt bankadóból finanszírozzák. Abból csak jövőre többszöröse folyik be a költségvetésbe, mint amennyibe a 11 pont kerül.

Na, erre a bejelentést néző vállalkozó viszont elkezd izzadni is, mert érzi, hogy bárki is jár jól, az nem ő lesz. Amit ugyanis az egyik oldalon nem kell befizetnie, azt a másikon, amikor mondjuk egy bankhoz fordul, drágább hitelek és szűkülő források formájában biztosan vissza kell adnia.

Én viszont most azt mondom, dobjuk fel a szomorú miniszterelnököt, örüljünk kicsit vele amiatt, hogy Anya, Apa, Nagymama, Nagypapa, állami dolgozó, vállalkozó, szóval lassan az egész ország részesül a kormányzat (választási) jószívűségéből.