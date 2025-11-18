Ha a játék nem játék

Sokan álmodoznak olyan munkahelyről, ahova szeretnek bejárni, mert jófejek a kollégák és a főnök is normális. A munkában kreatívak, hatékonyak lehetnek, emellett megbecsülve és biztonságban érezhetik magukat. Ma már nem csak a nagyvállalatok, de a kis- és középvállalkozások számára is fontos a szervezetfejlesztés, ami több mint jó hangulatú csapatépítés. Hogy mi a kulcsa egy jól működő munkahelyi közösségnek, arról Epresi Dóra vezető- és szervezetfejlesztővel beszélgettünk, aki tréningjei során egy különleges módszerrel is dolgozik: a LEGO® Serious Play® a jól ismert játék segítségével mozdítja elő és építi fel a pozitív változást.