Surányi György: Se válság nincs, se repülőrajt, a rossz hír az, hogy ez a gazdaságpolitika még évekig eldöcöghet

2025-11-17 17:49:00 CET

A volt jegybankelnök szerint a kormány ígéretei antiszociálisak, de a Tiszáé sem biztatók.

Nincs klasszikus értelemben vett gazdasági válság Magyarországon, de repülőrajtról sem beszélhetünk – mindkét megközelítés alaptalan – mondta a Pénzügykutató Zrt.-ben tartott előadásában Surányi György közgazdász, volt jegybankelnök. Érvelése szerint, miután az elmúlt tíz évből kilencben nőttek a reáljövedelmek, alaptalan válságról beszélni – még akkor is, ha a magyar gazdaság évek óta recesszióban van, és gyakorlatilag minden mutatóban lemaradt Magyarország a többi uniós országhoz képest. Ugyanakkor a folyó fizetési mérleg – két és fél évet leszámítva – tartósan többletben van, a költségvetés helyzete sem fenntarthatatlan, vagyis a jelenlegi, kritikusan rossz gazdaságpolitika akár még évekig is működőképes lehet.

Surányi György szerint növekedési csapdába került a magyar gazdaság, aminek nem is feltétlenül az a lényege, hogy az elmúlt három évben összesen 1 százalékponttal nőtt a GDP (a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által tervezett, háromszor négy százalék helyett), a fő probléma inkább a szerkezetében rejlik. Az elmúlt 25 év téves gazdaságpolitikái miatt a gazdaság a kedvező külső konjunktúrában is legfeljebb 1–1,5 százalékos növekedésre képes költségvetési stimulusok nélkül, míg nem támogató külső környezetben a potenciális növekedés 0 százalékra csökken.

Az Orbán-kormány gazdaságpolitikája nem piaci megoldásokkal operál, hanem a problémák központi mikromenedzselésével, korrupcióval, a verseny korlátozásával (szektoradók, árstopok, támogatások) rontja a versenyképességet. Alapvető félreértés – a közgazdász szerint –, hogy a kkv-k támogatása növelné azok versenyképességét.

Ezzel szemben Surányi azt vallja, hogy minél több puha vagy ingyen pénzt nyom a kormány a gazdaságba, annál inkább romlik a versenyhelyzet.

A költségvetési hiány úgy magas, hogy eközben az államháztartás szinte minden rendszere alulfinanszírozott. Surányi György szerint, ha a jelenlegi 5 százalékos hiány úgy állt volna elő, hogy közben a kormány elvégezte volna az oktatás, az egészségügy, a tudományfinanszírozás és az önkormányzati rendszer reformját – amelyek hosszú távon növelnék a magyar gazdaság potenciális növekedési lehetőségeit –, akkor az elfogadható lenne. Ám nem ez a helyzet: a hiány jelenleg és tartósan olyan kiadások miatt magas (felesleges támogatások, értelmetlen beruházások), amelyek nem növelik a magyar gazdaság teljesítményét. Surányi szerint a jelenlegi helyzet ugyan fenntartható, de minél gyorsabban ki kell lépni ebből a gazdaságpolitikából.

A választásokra előretekintve a versengő pártok ígéretei sem túl biztatóak. A kormányzati ígéretek szerinte antiszociálisak – legyen szó akár a gyermekes nők adómentességéről, akár a 14. havi nyugdíj bevezetéséről –, ugyanis oda is csoportosítanak többletjövedelmet, ahol erre nincs feltétlenül szükség. Az adómentesség a magasabb jövedelműeknél sokkal nagyobb segítséget jelent, mint az alacsonyabb jövedelműeknél. A 14. havi nyugdíj egységes bevezetése helyett jóval igazságosabb lenne a régóta nyugdíjban lévő kisnyugdíjasok ellátásának emelése. Az elmúlt hetekben újra előkerült a svájci indexálás kérdése is, vagyis hogy a nyugdíjakat 50 százalékban a béremelésekhez kellene kötni – ez azonban olyan terhet róna a költségvetésre, hogy az összeroppanna.

Surányi György szerint a Tisza Párt ígéretei sem túl biztatóak. Az alacsony nyugdíjak differenciált emelésén túl például az egészséges termékek áfacsökkentését „agyrémnek” nevezte – ez szerinte több száz milliárd forintba kerülne. Úgy látja, hogy a Tisza Párt, illetve Magyar Péter abban sem konzekvens, hogy megígéri a Fidesz által bevezetett, költséges intézkedések fenntartását (gyermekes nők adómentessége, 3 százalékos kedvezményes hitelek). Ha ezeket a programokat valóban folytatni akarja egy leendő Tisza-kormány, akkor egy fillér mozgástere sem maradna a saját programja végrehajtására – ez pedig gazdasági krízishez vezethet – figyelmeztetett Surányi.