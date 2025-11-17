A volt jegybankelnök szerint a kormány ígéretei antiszociálisak, de a Tiszáé sem biztatók.
Látszólag minden a legnagyobb rendben van a magyar gazdasággal, robusztus a növekedés, ám gyűlnek a baljós jelek.
A magyar gazdaság idén 3,8 százalékkal nőhet a tavalyi mínusz öt százalék után, az infláció pedig négy százalék közelében lesz éves átlagban.
Lehet, hogy megússzuk 4-5 százalékos visszaeséssel, de a mínusz nyolc százalékos GDP csökkenés sem kizárt a – Pénzügykutató Zrt legfrissebb prognózisa szerint. Jövőre nem számítson senki komoly béremelésre.
Miközben a szaktárca már a költségvetési törvényben is megfogalmazta a jövőre tervezett szigorítást, a jegybank egyelőre továbbra ragaszkodik a gazdaságélénkítő monetáris politika folytatáshoz.
Az októberi voksolás tétjéről beszélt Karácsony Gergely, Nemény András, Tóth József és Pikó András.
A gazdaságélénkítés minden eszközét maximálisan kihasználta a magyar kormány és a jegybank. Emiatt az előbb-utóbb bekövetkező recesszió vagy – rosszabb esetben – válsághelyzet idején már nem marad tér a külső hatásokat ellensúlyozó, a növekedést erősítő úgynevezett anticiklikus gazdaságpolitikára - hangzott el a Pénzügykutató Zrt. sajtótájékoztatóján.
Az Orbán-kormány alatt a független, autonóm kutatás és szakmai munka lehetetlenné vált. Régiós leszakadásunk állandósult.
A kedvező statisztikai adatok mögött súlyos strukturális gondok húzódnak meg - állapították meg a Pénzügykutató Zrt. kutatói. A kormány, illetve és jegybank gazdaság-, illetve monetáris politikájának ugyanis jelentős kockázatai vannak, és a GDP növekedése is jószerivel csak az uniós forrásoknak köszönhető.
Egy valamiben értett csak egyet a kormány és a vele gyakran vitatkozó Pénzügykutató Zrt.: az idei 3,1 százalékos növekedésben. Abban azonban már homlokegyenest eltérnek az álláspontok, hogy ez mennyire lehet tartós és milyen alapokon nyugszik. Brüsszel ismét figyelmeztette a kormányt, hogy a túlzottdeficit-eljárás elkerüléséhez hathatósabb intézkedésekre van szükség.