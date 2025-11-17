A volt jegybankelnök szerint a kormány ígéretei antiszociálisak, de a Tiszáé sem biztatók.
Bár arról volt szó, hogy a főváros kimarad az ügyeleti rendszer átalakításából, az orvosi kamara tájékoztatásából kiderült, a kormányzat másképp gondolta.
A német törvényhozás alsóháza (Bundestag) csütörtökön nagy többséggel elfogadta a kormány újabb menekültügyi reformcsomagját.
Csütörtökön újabb reformcsomag kerül a görög parlament elé, miután az athéni kabinet megállapodott a hitelezőkkel a további sürgető intézkedésekről. Összesen 48 témakörben nem jutottak dűlőre hétfő késő estig, az euróövezet pénzügyminiszterei ezért mindez idáig nem járultak hozzá a harmadik, 86 milliárd eurós mentőcsomag további hitelrészletének felszabadításához.
Fontos reformcsomagot fogadott el péntek hajnalra virradóra a görög parlament két napig tartó vita után, ami komoly fegyvertény Alekszisz Ciprasz miniszterelnök számára.
Jelentős reformintézkedéseket vezetnek be Irakban. Azt követően, hogy a bagdadi törvényhozás reformcsomagot fogadott el a korrupció ellen, bejelentették, hogy a miniszteri posztok számát 33-ról 22-re csökkentik. Az intézkedések nagy ellenállást válthatnak ki a politikai életben.
Lapzártánk után tartotta a görög parlament a szavazást az euróövezet vezetőivel elfogadott reformcsomag második részéről. A törvényhozásnak az igazságügyi rendszer modernizálásáról, a bankok szanálásáról kellett döntenie. A reform értelmében a hitelfelvevők elveszíthetik lakásukat, ha a hitelrészletet nem tudják tovább fizetni a bankoknak. A banktörvény értelmében biztosítják a 100 ezer euró alatti betéteket.
A francia elnöki hivatal szigorú felügyelete mellett a francia költségvetési tárca tisztviselői és a brüsszeli francia delegáció segítette a görög tárgyalókat az újabb reformcsomag kidolgozásában - írta péntek délután honlapján a Le Monde. "A válság kiélesedése óta tisztségviselőket bocsátottunk Görögország rendelkezésére. A görögök fogták a tollat, minket edzőnek használtak" - mondta egy minisztériumi forrás a francia lapnak.