Görög áfaemelés bizonytalanságokkal

Lapzártánk után tartotta a görög parlament a szavazást az euróövezet vezetőivel elfogadott reformcsomag második részéről. A törvényhozásnak az igazságügyi rendszer modernizálásáról, a bankok szanálásáról kellett döntenie. A reform értelmében a hitelfelvevők elveszíthetik lakásukat, ha a hitelrészletet nem tudják tovább fizetni a bankoknak. A banktörvény értelmében biztosítják a 100 ezer euró alatti betéteket.