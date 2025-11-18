Eltűnhetnek a diplomások a szociális szférából, nagyon ki vannak akadva az Orbán-kormány bérfejlesztési tervére a dolgozók

bérfejlesztés;szociális ellátás;Boros Péterné;

Megerősítette a kabinet, hogy 15 százalékkal nő a szociális szférában dolgozók bére, ennek nagy része a minimálbér emelésből adódik. Az érdekvédők tiltakoznak, mert a diplomások keresete így alig változik, és folytatódik az elvándorlás.

- Ha minden így marad, búcsút inthetünk a diplomás munkavállalóknak, a munkavállalói oldal ezért nem fogadja el a kormány tervét – fogalmazott a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete elnöke a kormány által kezdeményezett Szociális Érdekegyeztető Tanács ülése után.

Boros Péterné elmondta, hogy részletesen ismertette a kormányoldal a korábban bejelentett, januártól érvényes 15 százalékos béremelést, amellyel összefüggésben a kezdeti szakszervezeti, érdekvédelmi félelmek nem voltak alaptalanok. Gyakorlatilag a minimálbér növekedésének mértékével nő majd az ágazati dolgozók bére. A minimálbér várhatóan 11 százalékkal lesz magasabb jövőre. A kormány képviselője elmondta, hogy a 15 százalékos béremelés szociális ágazati összevont pótlékemelés formájában valósul meg, az emelés mértékébe a bérminimumok növekedése is beleszámít majd.

Boros Péterné úgy fogalmazott: „nagyon ki vagyunk akadva”, mert ez azt jelenti, hogy a diplomások fizetése ismét alig lesz több.

Nemcsak az a baj, hogy a bértábla elavult, hanem az, hogy az nincs a diplomásokhoz igazítva. A kormány saját maga gerjeszt egy munkaerőpiaci szívóhatást – mondta – mert a jobban fizetett egészségügybe, vagy az oktatás területére mennek dolgozni a szociális terület jól képzett munkatársai. Ez így elfogadhatatlan, a már most is drámai minőségi és mennyiségi munkaerőhiány a kormány tervének megvalósításával tovább fokozódik.

– Még nem tudom mivel, de biztos, hogy ismét valamilyen akcióval hozzuk majd ezt ismét tudomásukra

– tette hozzá. Megjegyezte: most arra vállalkozott a fenntartói oldal, hogy megszervez egy munkabizottságot, és a munkavállalói oldallal együtt kidolgoznak rövid, közép és hosszú távú javaslatot a szociális ágazatban dolgozók elvándorlásának megállítására.

Mint korábban is megírtuk, a bérfejlesztéssel kapcsolatban a kormány nem egyeztetett a szakmával, amelynek az egyik javaslata az lett volna, hogy a diplomások relatív bérhátrányával kezdjenek valamit. Az utolsó, hasonló módszer szerint végrehajtott emelés 2022-ben volt a szférában, azóta a minimálbér és a bérminimum tovább emelkedett, a diplomásoknak meg nem jutott szinte semmi. Így alakult ki az a helyzet, hogy aki most a bértábla alján van, 2022 óta 60 százalékkal keres többet, mint akkor, egy egyetemi végzettségű, 40 éve a pályán tartózkodó kolléga pedig csak 31 százalékkal.