A senki földje felé tart Magyarország, de oda mindkét oldalról lőnek
A jövő évi választás tétje, hogy Európa vagy a keleti sodródás mellett kötelezzük-e el magunkat. A rendszerváltáskor mögöttünk kullogó országok mára elhúztak mellettünk. Egyebek mellett erről beszélget Szent-Iványi István volt külügyi államtitkárral és Raskó György korábbi agrárállamtitkárral, a V21-tagjával, Pungor András, lapunk belpolitikai szerkesztője a Népszava új podcastjében, az Exitben.
Nem hozhat annyit a jogállamisággal kapcsolatos ellenkezés Orbán Viktor konyhájára, mint amekkora kárt a gazdaság alulteljesítése és az életszínvonal csökkenése okoz Magyarország és a magyar állampolgárok számára – állítja Raskó György az uniós pénzek befagyasztása kapcsán.
Szent-Iványi István a Putyin–Orbán-kapcsolatról azt mondta, az az oroszok érdekeit szolgálja. Úgy véli, feltehetően üzleti érdekek állnak az orosz olajhoz való magyar ragaszkodás mögött: közbeiktatott kereskedők húznak hasznot az üzletből.