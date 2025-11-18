Európai Unió;Oroszország;Magyarország;geopolitika;Raskó György;Szent-Iványi István;

2025-11-18 09:15:00 CET

A senki földje felé tart Magyarország, de oda mindkét oldalról lőnek

A jövő évi választás tétje, hogy Európa vagy a keleti sodródás mellett kötelezzük-e el magunkat. A rendszerváltáskor mögöttünk kullogó országok mára elhúztak mellettünk. Egyebek mellett erről beszélget Szent-Iványi István volt külügyi államtitkárral és Raskó György korábbi agrárállamtitkárral, a V21-tagjával, Pungor András, lapunk belpolitikai szerkesztője a Népszava új podcastjében, az Exitben.