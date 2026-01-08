galéria;állatvilág;nyest;tengeri vidra;óriásvidra;vidra;menyét;rozsomák;nyuszt;

Szia, pszichopata! – Rajongó galéria a menyétfélékről, amelyeket az anyatermészet egyszerűen nem tanított meg félni

Abban a vadonban, ahol előbb-utóbb valami úgyis megesz vagy eltipor,, az anyatermészet szórakozott egy kicsit, és a ragadozók egyik családját csak arra nem tanította meg, amire a túléléshez mindenkinek szüksége van: félni. Ők az állatvilág kis pszichopatái, a menyétfélék. Nincs is világnapjuk a vidrákén kívül (az minden évben május utolsó szerdája), szóval legyen övék most az egész év.