Fehér lett a karácsony az Alpokalján, de a Balaton egy részén is

havazás;időjárás;fehér karácsony;

2025-12-25 12:17:00 CET

Több helyen is havaseső hullott.

Két-három centiméteres hó hullott december 25-én az Alpokalján, illetve a Balaton-felvidék egyes részein és a Bakonyban, valamint a Balaton környékén – közölte egy csütörtöki Facebook-posztban a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Mint írták, a tőlünk délnyugatra, Olaszország fölött örvénylő ciklon csapadékzónája az elmúlt 24 órában az ország délnyugati, déli felén, kétharmadán sokfelé hozott csapadékot, 10 mm körüli mennyiség a Délnyugat-Dunántúlon többfelé is esett. Az Alföldön zömmel eső, éjjel havas eső, míg a Dunántúlon döntően havas eső, hó hullott.

Nagyobb mennyiségű hó kevés helyen, főként a nyugati határvidék hegységeiben és a Bakony magasabban fekvő tájain eshetett.